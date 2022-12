Umbria: Cascia, proventi delle multe per la sicurezza stradale

Rosella Solfaroli 28 dicembre 2022 a

Ammodernamento della segnaletica, potenziamento attività di controllo e, non ultimo, miglioramento della sicurezza stradale. Saranno utilizzati così i 7.500 euro che arrivano dai proventi relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada. Esattamente il 50 per cento dell'intera somma riscossa dal Comune di Cascia. Così come spiega la deliberazione pubblicata sul sito dell'ente, infatti, circa 1.800 euro, un quarto della cifra destinata agli interventi che mirano alla sicurezza stradale, verranno utilizzati per “interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente”, si spiega nel documento.

Percentuale che sarà la stessa anche per tutto ciò che riguarderà “il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale – aggiunge la delibera - anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale”.

La restante quota sarà destinata “ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale – è spiegato, tra le altre cose, nel documento - relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale”. Ma anche “interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale e a interventi a favore della mobilità ciclistica".



