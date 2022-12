Umbria: Spoleto, un unico punto nascita ma in due sedi

Rosella Solfaroli 28 dicembre 2022 a

a

a

Un Punto nascita unico articolato sulle due sedi di Foligno e Spoleto. “Una soluzione del tutto fattibile, grazie anche alla presenza di un primario unico, capace ed autorevole, come il dottor Fabrizio Damiani”. A lanciare l'idea è il presidente dell’associazione San Matteo di Spoleto, Enzo Ercolani. Un’idea che, in qualche modo, risolverebbe le tanto paventate problematiche, non poi così improbe, che sia la stragrande maggioranza della popolazione spoletina che quella della Valnerina, temono con la ormai certificata chiusura del Punto nascita del San Matteo degli Infermi. Non sia altro che per la distanza, per quanto riguarda la Valnerina, dato che arrivare al San Giovanni Battista, invece che al San Matteo degli Infermi, per una mamma significherebbe quasi raddoppiare i chilometri da percorrere.

Caro bollette, Comune corre ai ripari

“Perchè si penalizza solo Spoleto? - scrive in una nota Ercolani - la nostra associazione ha letto con grande attenzione il Documento programmatorio di integrazione fra il San Giovanni Battista di Foligno e il San Matteo di Spoleto, elaborato dalla Regione. E' un Documento nel quale, è bene sottolinearlo, si garantisce a tutti i cittadini un percorso di cura omogeneo e non condizionato dalla sede di accesso e nel quale si configura un presidio ospedaliero di I livello distribuito su due ospedali con piante organiche comuni. Alla luce di tutto ciò, l’associazione ritiene che la soluzione più logica e salomonica al problema e del tutto in linea con i principi del suddetto documento – conclude Erconali - sia un Punto nascita unico articolato sulle due sedi di Foligno e Spoleto”.

Tacconi migliora, il figlio: "Grazie a chi ci è stato vicino. La battaglia non è finita" | Video



Nel frattempo e in attesa che il ministero della Salute si pronunci sul progetto di integrazione tra i due nosocomi presentato dalla Regione dell'Umbria, la Usl il 31 dicembre prossimo darà avvio al progetto sperimentale dell’ospedale di comunità di Spoleto. Che, è bene precisare, nulla c’entra con la riorganizzazione dei servizi tra ospedali che darebbe vita al Terzo polo ospedaliero dell'Umbria. “Si ritiene opportuno avviare un modulo sperimentale di 20 posti letto per l’ospedale di comunità che sarà situato nell’attuale struttura ospedaliera di Spoleto – si spiega in una determina della Usl2 - le categorie principali di pazienti eleggibili in tali strutture intermedie sono i pazienti fragili e/o cronici, provenienti dal domicilio, i pazienti, prevalentemente affetti da multimorbidità, provenienti da struttura ospedaliera, coloro che necessitano di assistenza nella somministrazione di farmaci o nella gestione di presidi e dispositivi, e i pazienti che necessitano di supporto riabilitativo-rieducativo”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.