Ciclopedonale del Trasimeno, al via il cantiere in un altro tratto dell'anello

Nicola Torrini 28 dicembre 2022 a

a

a

Dopo gli interventi in località San Savino per la realizzazione del terzo tratto dell’anello ciclopedonale del Trasimeno, avviati nel mese di ottobre, nel territorio comunale di Magione sono partiti anche i lavori di estensione e sistemazione del percorso all’altezza di via Gandhi, nel tratto che va dal paese di San Feliciano a Torricella. Un’operazione, quest’ultima, che ha un costo complessivo di 960 mila euro finanziata con fondi comunitari della riserva Iti (Investimento territoriale integrato) dell’Unione dei Comuni del Trasimeno. L’intervento porterà con sé anche l’attesa metanizzazione della frazione e del centro storico di Monte del Lago, dove recentemente è stato completato l’importante intervento di riqualificazione del borgo, attraverso una nuova pavimentazione in pietra e l’interramento dei fili aerei.

Nuovo Bike Park sulla riva del lago Trasimeno



Un tema, quello della metanizzazione, tra l’altro molto sentito nelle frazioni del territorio comunale. “Molto più complicato realizzare la metanizzazione di Montecolognola – fa sapere il sindaco Giacomo Chiodini rispondendo alla domanda di un cittadino –. Le frazioni ancora con gpl o senza rete finiranno, infatti, nella gara d’ambito provinciale”.

Sempre per quanto riguarda l’anello ciclopedonale, inoltre, sono già stati appaltati i lavori, per 500 mila euro (provenienti dal Psr Umbria), per la realizzazione del tratto San Feliciano-San Savino. Visto che anche nel comune di Castiglione del Lago, con l’installazione della passerella sul fosso Paganico, i lavori dell’anello ciclopedonale sono ormai avviati a conclusione, veramente poche rimangono le zone del lago prive di pista. Un’opera da più parti ritenuta strategica dal punto di vista turistico e sui cui anche l’Unione ristoratori e albergatori del Trasimeno (Urat) sta investendo, anche recentemente con un progetto promozionale per favorire il noleggio di biciclette ed ebike. Offrire la possibilità di muoversi in sicurezza in bicicletta lungo il Trasimeno è infatti ritenuto indispensabile per lo sviluppo turistico di tutta la zona.

Ma molti altri sono i cantieri pubblici che sono stati aperti recentemente a Magione. Innanzitutto c’è da segnalare l’avvio dei lavori per realizzare la nuova passerella sul lago all’Oasi La Valle.

Lavori al belvedere di Braccio di Panicale, verrà creato anche un molo sul lago



Poi, soltanto pochi giorni fa sono terminati i lavori di risistemazione della darsena piccola di San Feliciano, nella zona del museo della Pesca.

A San Feliciano lavori alla darsena e nuovi parcheggi

Un’opera finanziata per quasi 150 mila euro nel quadro dei progetti integrati Trasimeno e Tevere, approvati dall’assessorato all’ambiente della Regione Umbria, che ha permesso la realizzazione di un’area di sosta e di un percorso pedonale, il miglioramento dell’accesso alle imbarcazioni e interventi su verde e arredo urbano.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.