Perugia, nel progetto del Nuovo Curi anche un centro di riabilitazione sportiva

Il progetto del Nuovo Curi verrà presentato a gennaio: uno slittamento sui tempi, rispetto alle previsioni che lo davano in dirittura d’arrivo tra ottobre e novembre 2022. E’ stato un atto dovuto, sia per rivedere gli ultimi dettagli del progetto, sia perché dal 1 gennaio entra in vigore la nuova legge stadi che permetterà di agevolare e accelerare l’iter. Gli imprenditori della cordata hanno già preso contatto con il sindaco, Andrea Romizi. Tra i soci Giulio Benni di King . L’arena commerciale al suo interno potrà vantare anche un centro riabilitativo sportivo sul modello dello Juventus medical center.

Convenzione stadio Curi, spunta la clausola per costruire il nuovo impianto

Non mancheranno spazi per lo sport praticato, insieme ai negozi a tema (King su tutti) e a una palestra. L’esatta destinazione dei locali verrà decisa dopo la dichiarazione di pubblico interesse da parte del Comune. Servirà anche l’ok della soprintendenza nell’apposita conferenza dei servizi. Non manca la previsione di una nuova sede della polizia locale non lontana dal campo da calcio, con costi a carico dei privati.L’Ac Perugia entrerà nella cordata: il presidente Massimiliano Santopadre a margine della vittoria con il Benevento ha ribadito che “Il Nuovo Curi si farà”, in risposta agli scettici che hanno paventato lo sgretolarsi del gruppo di investitori.

Cordata di imprenditori commissiona progetto per nuovo stadio Curi

La cifra necessaria per completare i lavori è pari a circa 50 milioni di euro. Ci sarà una gara d’appalto. Entro il 2023 dovrebbero partire i cantieri: è prevista la demolizione dell’attuale Curi e la costruzione del nuovo stadio, modello Allianz stadium della Juve. Lo studio di architetti è lo stesso, il Gau di Gino Zavanella e alla struttura umbra sta lavando uno degli architetti dello studio, il perugino Riccardo Cefarelli. Per due anni il Perugia giocherebbe al Barbetti di Gubbio. E’ previsto anche un indennizzo da 2,5 milioni per Santopadre.

C'è un albergo dentro al Grande Curi: bozza del progetto affidata allo stesso studio di architetti dello Juventus Stadium

