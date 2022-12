Perugia, incendio doloso al Lido Tevere: danni quantificati in 100 mila euro

Alessandro Antonini 28 dicembre 2022 a

Una stima dei danni da 100 mila euro circa.E un'indagine per incendio doloso che segue la pista della “guerra commerciale”. Al centro le feste della vigilia di Natale e soprattutto del Capodanno latino americano che il Lido Tevere di Ponte San Giovanni stava organizzando (con il sold out sulle prenotazioni registrate già settimane prima) e ha dovuto giocoforza annullare. Ieri il titolare è stato sentito in Procura come persona informata dei fatti e ha indicato proprio il movente legato all'eventuale “concorrenza” di altre strutture come una delle possibili strade da battere.

Ha ricordato un furto avvenuto la sera di Halloween proprio nella sua discoteca: sono state portate via due consolle e bottiglie di superalcolici di marche che vanno per la maggiore proprio nelle feste latinoamericane. L'ipotesi dell'incendio doloroso continua ad essere quella prevalente. I due differenti inneschi lasciano pensare alla mano dell'uomo. Sono stati dati alle fiamme i pacchi di carta utilizzati come asciugamani nei bagni, in un caso, ei divani al piano superiore. Risultato: crollo parziale delle coperture e buona parte degli interni bruciati.

E' stata anche ritrovata una bottiglietta con tracce di alcol. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile della questura di Perugia. Sono state esaminate le videocamere che però per la serata in questione non avrebbero registrato nulla. Anche se il servizio di videosorveglianza era acceso, visto che uno dei soci avrebbe visto gli ultimi ragazzi della festa di compleanno che si era tenuta quella notte uscita poco dopo le 3 di notte. A seguire se ne sarebbe andato anche l'altro titolare, chiudendo le porte. Senonché, stando a quanto si apprende, non risulta traccia nei filmati. Una questione dirimente che è sotto la lente d'ingrandimento degli inquirenti. L'intera struttura del Lido Tevere resta sotto sequestro giudiziario.

