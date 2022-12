Terni, il 2023 porterà 164 nuove assunzioni all'ex Fabbrica d'armi

28 dicembre 2022 a

Saranno 164 le assunzioni al Pmal, Polo militare armamento leggero, ovvero l'ex Fabbrica d’armi di Terni, nel corso del 2023. I primi 13 verranno assunti entro la metà dell’anno, una volta avviato il concorso già bandito dal ministero della Difesa. Prosegue, dunque, l’attuazione del piano di rilancio del sito di viale Brin (nella foto) che pochi mesi fa era stato illustrato dall’allora sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè (Forza Italia), durante la sua visita allo stabilimento. Le nuove assunzioni sono attese come l’ossigeno, di fatto lo stabilimento militare conta su personale ormai all’osso, con un’età media sempre più alta che dunque fa prevedere prossimi pensionamenti. Il concorso, che a breve sarà espletato, fa dunque tirare un bel sospiro di sollievo rispetto a un’eventuale chiusura o ridimensionamento. Sono tre i concorsi pubblici che verranno messi in cantiere entro l’anno nuovo: per 13, 90 e 61 figure professionali. Le nuove assunzioni riguardano il personale civile. Il sito di viale Brin conta 181 dipendenti civili, rispetto a una pianta organica di 384, e 33 militari.

Nei reparti si lavora per le forze armate e in questo periodo, con la guerra in corso tra Russia e Ucraina, i carichi di lavoro sono in crescita ma con personale specializzato al lumicino. Non resta dunque che attendere il concorso per i primi 13 da assumere. Nel dettaglio, si tratta di 5 posti per assistente tecnico per le lavorazioni, 7 posti per assistente tecnico per la motoristica, la meccanica e le armi. Il tredicesimo, invece, è per un funzionario tecnico per la motoristica e la meccanica. Nel frattempo si continua a parlare anche del museo delle armi. A pressare sull’argomento, di cui si dibatte da tempo, è l’assessore regionale Enrico Melasecche che, quando il museo venne acquistato, ben 25 anni, era assessore comunale al Bilancio. “Deve diventare il fiore all’occhiello della città - ha detto più volte Melasecche. Per troppi anni è rimasto abbandonato a se stesso.

Propongo da subito una raccolta di firme perché la città possa essere informata e sensibilizzata in modo da esprimersi liberamente se crede anche in questa sfida per la valorizzazione del museo. Poi - conclude - occorre una road map per procedere alla svelta verso la progettazione definitiva e la ricerca dei fondi”. L’esposizione, che al momento non è aperta al pubblico per questioni di sicurezza e per trovarsi in una zona militare, raccoglie circa 7 mila pezzi che coprono il periodo dal 1870 ai giorni nostri e di cui circa 4 mila completamente restaurati ed esposti in bacheche con pezzi molto particolari e anche unici al mondo.

