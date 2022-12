Umbria: Gubbio, Guardia di finanza dona capi di abbigliamento alla Caritas

27 dicembre 2022 a

Abiti contraffatti sequestrati durante mercati e fiere che si sono trasformati in un dono prezioso per chi, a causa di difficoltà economiche, non può permettersi di comprare vestiti per sè e i propri cari. Il comando provinciale della Guardia di finanza di Perugia ha donato alla Caritas diocesana di Gubbio numerosi capi di abbigliamento, sequestrati dalla locale tenenza presso fiere e mercati settimanali, nell’ambito dei servizi di contrasto alla contraffazione e alla tutela dei marchi.

Una volta ottenuta quindi l’autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria, dopo avere rimosso i falsi marchi con i quali erano stati posti in vendita, i capi di abbigliamento, fanno sapere dalla guardia di finanza, sono stati consegnati alla responsabile della Caritas, la signora Ivana Fumanti.

Dalla Caritas sono quindi arrivati i ringraziamenti durante la consegna degli abiti, all’autorità giudiziaria, al comandante provinciale e alle fiamme gialle eugubine, Fumanti ha evidenziato come la merce donata potrà essere utilmente destinata a persone bisognose nel corso delle festività natalizie. L’iniziativa testimonia la vicinanza e l’attenzione della guardia di finanza verso le fasce più deboli - hanno spiegato dal comando provinciale - e rappresenta un segno tangibile di come le risorse sottratte all’illegalità economico-finanziaria possano essere restituite alla collettività.

