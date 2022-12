Corciano, ladri golosi in azione alla Milepi: mangiano cioccolatini prima della fuga con la refurtiva

27 dicembre 2022 a

Ladri golosi e dal palato fine in azione alla Milepi di Strozzacapponi, a Corciano. Ignoti hanno forzato la porta d'ingresso della storica azienda cioccolateria perugina, nata nel 1983, portando via oltre al fondo cassa (qualche centinaia di euro), anche diversi prelibati prodotti (i ladri hanno arraffato tavolette e lastre di cioccolato, bottiglie pregiate, dispenser per distillati). Danneggiata anche una vetrinetta espositiva. Prima della fuga, avvenuta da una porta del retro e scavalcando una recinzione laterale, i malintenzionati non hanno resistito al richiamo delle varie prelibatezze e hanno pensato bene di assaggiare alcuni cioccolatini. Il furto, avvenuto presumibilmente tra la notte del 26 e la mattina del 27 dicembre, è stato scoperto dai titolari dell'azienda. Allertata la polizia che prenderà in esame, ai fini dell'indagine, i filmati delle telecamere delle attività confinanti.

