Gubbio, ferito durante battuta di caccia nella zona di Padule: grave 34enne

Un uomo di 34 anni è rimasto ferito al braccio destro durante una battuta di caccia nella mattinata di ieri. Soccorso dai suoi compagni è stato quindi trasportato in codice rosso all’ospedale di Santa Maria della Misericordia di Perugia. L’incidente si è verificato nella zona di Padule, nell'Eugubino. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto. L’uomo è ricoverato in prognosi riservata.

