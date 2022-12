Città di Castello, rapinano benzinaio con un machete: in fuga con 1.500 euro

Carlo Stocchi 27 dicembre 2022 a

Un weekend di Natale macchiato da due rapine, con uomini che non disdegnano di usare la violenza per poter portare via soldi. Due casi a poca distanza l'uno dall'altro: in uno hanno brandito un lungo coltello e nell'altro hanno picchiato un anziano per farsi consegnare il marsupio. Il primo è accaduto in un distributore di carburante, in una frazione a sud del Comune.

Era quasi l'orario di chiusura quando si sono avvicinati all'attività commerciale, due persone a piedi: i volti erano resi irriconoscibili da cappellini e da sciarpe. Quando sono entrati nell'area di servizio, si sono diretti decisi e con passo fermo, verso il piccolo edificio dove è sistemata anche la cassa e alcuni prodotti per l'auto in vendita. Qui, hanno tirato fuori un lungo coltello, tipo machete, e hanno intimato al gestore di consegnarli l'intero incasso, circa mille e cinquecento euro. L'uomo non ha potuto fare altro che eseguire. I due, poi, sono usciti e hanno ripreso a camminare lentamente verso la strada. Non si esclude che, nascosto da qualche parte, ci fosse un terzo uomo, un complice, che li stesse aspettando a bordo di una vettura. Sul posto, sono subito arrivati i carabinieri della compagnia tifernate che stanno effettuando le indagini per cercare di risalire all'identità dei due malviventi.

Il secondo è avvenuto, invece, all'ora di cena a due passi dal centro storico di Città di Castello, in un condominio. Un sessantenne tifernate stava rientrando in casa: era nell'androne del palazzo, quando è stato letteralmente aggredito da due uomini. La coppia, probabilmente, aveva seguito l'uomo – che con se aveva un marsupio – per rapinarlo. I due assalitori hanno atteso che il sessantenne entrasse nel condominio e, prima che il portone (dotato di un sistema a molla) si chiudesse, sono passati all'azione: lo hanno aggredito da dietro, cercando di strappargli il marsupio che aveva con se. L'uomo ha desistito al tentativo di rapina ma i due lo hanno colpito alla testa diverse volte. Alla fine il sessantenne ha ceduto, consegnando il marsupio. Nella foga della fuga i due lo hanno danneggiato e si è aperto, facendo cadere gli oggetti contenuti all'interno, ovvero un cellulare, le chiavi e un portafoglio, I malviventi sono scappati portando con se i pochi oggetti che ancora erano all'interno della borsa da uomo. Il tifernate, dopo essersi rialzato ed essersi ripreso dallo choc, ha chiamato subito gli agenti del commissariato che, ora, stanno indagando per cercare i due. Intanto il sessantenne è stato portato in ospedale: per lui sono 7 i giorni di prognosi. Non si esclude che fossero gli stessi della rapina al distributore.

