Umbria, la stilista Elisa Leclé conquista la famiglia Bocelli

Alla conquista del mondo dall’Umbria e da Bastia Umbra. Lo sta dimostrando la creativa umbra Elisa Leclé, uno studio a pochi chilometri da Assisi e creazioni di alta moda immortalate nei principali festival del mondo e che hanno conquistato anche la famiglia Bocelli che l’ha scelta per il film musicale A Bocelli family Christmas.

Prima ancora gli abiti di alta moda di alta moda sono stati indossati da molte attrici, donne di spettacolo e jet set (Maria Grazia Cucinotta, Mathilda May, Daniella Ferolla, e tante altre), protagoniste di prestigiosi red carpet: Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, International Festival de Cannes, Shanghai International Film Festival, International Film Festival di Xi’An, Montecarlo Film Festival. A Bastia Umbra ha tuttora la sua base, un originale open space, lo studio-sartoria che parla delle sue passioni e progetti. “Amo vivere nella tranquilla e verde Umbria ma sono sempre pronta, con la valigia in mano, per lasciarmi affascinare da nuovi progetti creativi che mi portino lontano”, spiega al Corriere dell’Umbria. Come detto ultimamente il telefono ha suonato da una produzione americana, per A Bocelli Family Christmas, girato nei mesi di agosto e settembre 2022 in Valle d’Aosta, a Gressoney-Saint-Jean, presso l'ottocentesco Castel Savoia e per le strade dell’elegante località turistica alle pendici del Monte Rosa. Il film è un progetto internazionale prodotto dall’americana TBN Trinity Broadcasting Network in collaborazione con Impact Productions and Fargo Films trasmesso prima su You Tube e poi rilanciato sul canale americano TBN e distribuito in tutto il mondo.

Un estratto del film, è stato utilizzato per il lancio dell’album dei Bocelli A Family Christmas che ha già conquistato le vette delle classifiche internazionali.

Sono numerosi i personaggi che appaiono nel film e che sono stati curati dalla costumista bastiola: gli abitanti del villaggio, i musicisti, il coro, il presepe, ma anche e soprattutto una sequenza da sogno in cui le danzatrici di una foresta incantata indossano creazioni dell’artista bastiola.

Per Elisa Leclé, l’estate valdostana in versione natalizia è stata “una bellissima esperienza lavorare a questo film, vivere il set con grandi professionisti, con una star internazionale come Andrea Bocelli e i suoi talentuosi figli Matteo e Virginia, tutto resterà indimenticabile. Mi sono emozionata più volte durante le riprese, soprattutto nelle scene quando Andrea e Matteo cantavano durante il ballo delle danzatrici luminose. Anche lavorare a stretto contatto con i produttori americani Tom Newman, Kristian Kelly Bright, Candace Lee è stato speciale; così con il supervisore della produzione Jason Stafford, con la coreografa Heather Hall Newman e tutti gli altri dello staff. Si è lavorato molto duramente e in sinergia con una bella atmosfera, come una grande famiglia. Tutto questo - conclude Elisa - rimarrà un’esperienza indelebile".

