Umbria, capodanno Rai hotel pieni a Perugia

Sabrina Busiri Vici 27 dicembre 2022 a

a

a

Il turismo va a gonfie vele in Umbria. Dopo un Natale oltre le aspettative con il tasso di occupazione delle stanze d’albergo arrivato al 60% (media regionale) rispetto al 30-35% del periodo pandemico, adesso si veleggia verso un Capodanno con una media regionale che va oltre il 90% di occupazione delle stanze.

Capodanno in piazza, Le Vibrazioni favoriti sui Tiromancino per motivi di budget

E soprattutto con una permanenza incrementata del 4% rispetto al passato. “Significa che l’Umbria non è più considerata un territorio di passaggio ma una meta ambita e stabile”, ha sottolineato Simone Fittuccia, presidente di Federalberghi Umbria.

A trainare il Capodanno c’è in testa senz’altro il maxi evento Rai a Perugia con il concertone condotto da Amadeus in piazza. In città gli hotel sono sold out con una conseguente ricaduta anche nelle città vicine. Cresce la domanda e crescono i prezzi. Raddoppiati. “E’ la richiesta che fa il prezzo”, ha commentato Fittuccia. Si ricorda, inoltre, che la Rai ha opzionato nel capoluogo regionale mille pernottamenti dalla data di Santo Stefano al 2 gennaio, tutti per maestranze e cast artistico.

“Il concertone porta l’Umbria su tutte le cronache nazionali con una visibilità che travalica i confini italiani - commenta Stefano Chiesa, direttore dell’hotel Brufani in una recente intervista ai microfoni di Rete Sole”. E Chiesa aggiunge: “E’ stata una stagione eccezionale: è ripartito il mercato stranieri, in particolare da noi sono tornati gli americani. E anche il prezzo medio è tornato a risalire. Le previsioni per il prossimo anno sono molo positive. La nostra catena ha 11 alberghi in Italia e possiamo dire di avere un angolo visuale molto ampio sulle prospettive del 2023. In Umbria intanto ben venga la comunicazione finora fatta, non fermiamoci”. Chiesa conclude: “Riguardo al concertone, ribadisco: sia il benvenuto. Gli eventi in città ci vogliono”.

Turismo, a Capodanno l'Umbria supera la Toscana



Da Perugia ad Assisi. Anche qui le cose vanno bene in vista di San Silvestro, il tasso medio di occupazione supera il 90% - sempre secondo quanto riporta Federalberghi. Ottimi anche i riscontri che arrivano dall’eugubino e da Orvieto con Umbria jazz Winter che avrà inizio a partire da domani. Vanno menzionati pure gli ottimi risultati che riportano l’area del Tuderte e il lago Trasimeno. Grande attrattiva esercitata dai borghi, specialmente sul turismo straniero.

Pure Assoturismo conferma le buone previsioni di Capodanno ma con una nota di preoccupazione rivolta al caro bollette. “L’affluenza turistica in Umbria è a livelli record e dopo il ponte dell’Immacolata che ha registrato il tutto esaurito e un calo turistico fisiologico legato alle festività natalizie, vissute per tradizione in famiglia dalla maggior parte degli italiani, si prevede un tutto esaurito e un afflusso turistico da record per Capodanno con strutture tutte esaurite da tempo - riporta Matteo Fortunati, presidente di Assoturismo -. Questo grazie a un ottimo lavoro svolto dalla promozione della Regione e da Sviluppumbria con il concerto di Perugia che funziona da forte attrattore turistico e il ritorno massiccio di stranieri. Ma purtroppo non è tutto oro quello che luccica infatti le attività di ospitalità alberghiere ed extralberghiere soffrono dei costi fuori controllo delle utenze determinando, in certi casi, un paradosso incredibile: ovvero strutture sotto le quattro stelle, che non possono superare certi costi tariffari, rischiano di subire perdite nonostante il tutto esaurito e gli ingenti flussi di questo periodo che hanno garantito a tutti un grande lavoro”.

Intanto si pensa al 2023 e l’Umbria cala i suoi assi: il Ciquencentenario del Perugino e i Cinquant’anni di Umbria jazz. Due occasione che valgono senz’altro più di una visita.

Capodanno, tutti pazzi per l'Umbria: ristoranti sold out. C'è chi paga 200 euro per il cenone





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.