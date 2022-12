Umbria: Spoleto, Comune cerca energy manager per risparmiare

Filippo Partenzi 27 dicembre 2022 a

Il caro-bollette, in questi mesi, ha messo in ginocchio il territorio al punto da costringere numerose attività commerciali (tra ristoranti ed alberghi) ad abbassare le proprie serrande in attesi di tempi migliori. Un problema, questo, avvertito anche dal Comune di Spoleto che, non a caso, nelle nei giorni scorsi ha avviato le procedure per l’assunzione di un energy manager. Il contratto avrà una durata di 2 anni (con opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni) e le domande, da parte dei soggetti interessati a partecipare, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13 di oggi. L’importo posto a base di gara per lo svolgimento e le prestazioni richieste ammonta a 21.000 euro mentre l’aggiudicazione avverrà seguendo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Il professionista assunto, tra le altre cose, dovrà: individuare le azioni necessarie per promuovere l’uso razionale dell’energia; predisporre i bilanci energetici; compilare i database concernenti i consumi ed i costi delle singole utenze; elaborare interventi migliorativi di tipo organizzativo, gestionale operativo, manutentivo tramite “ristrutturazioni o nuovi impianti”; proporre studi di fattibilità tecnico-economica o progettazione preliminare riguardanti l’efficientamento energetico degli edifici comunali e della pubblica illuminazione; elaborare analisi tecnico/economiche necessarie alla predisposizione di documentazioni finalizzate alla partecipazione a bandi regionali o europei.

Inoltre avrà l’onere di rendersi “disponibile ad offrire i servizi previsti dall’incarico in stretta collaborazione e secondo le direttive del dipartimento numero 8 del Comune”: in pratica, sarà chiamato a partecipare a propria cura e spese agli incontri che saranno organizzati dal Municipio su convocazione del responsabile del procedimento”.

Una volta chiusi i termini, una commissione appositamente nominata provvederà ad analizzare i vari curricula pervenuti e le relative offerte tecniche. “Nella valutazione si terrà conto anche della chiarezza espositiva in generale nonché del grado di sinteticità”. In seguito, verrà stilata un’apposita graduatoria. “Si procederà all’affidamento pure in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente. La stazione appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto”. Il pagamento del compenso “sarà corrisposto in rate trimestrali dietro presentazione di regolare fattura accompagnata da una relazione descrittiva delle attività svolte”. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Comune.

