Perugia, disabili maltrattati: scatta procedimento disciplinare per gli operatori

“Abbiamo già avviato i procedimenti disciplinari che prevedono il licenziamento entro cinque giorni di assenza non motivata per i tre operatori che sono stati posti ai domiciliari. L'iter al momento è basato sull'assenza dal lavoro, visto che non abbiamo contezza dell'indagine se non dai media.”. L'annuncio è di Gabriele Ferranti, il presidente della Fondazione Aurap , che gestisce il centro diurno di Forabosco, sui cui è stata aperta un'indagine per maltrattamenti da parte di tre operatori. Uno è stato liberato il 23 dicembre all'esito dell'interrogatorio di garanzia. Aurap è gestita da quattro delle 12 famiglie che hanno gli stessi pazienti ospitati nel centro diurno di Collestrada.

“Sicuramente nell'eventuale processo ci costituiremo parte civile. Voglio precisare - continua Ferranti, assistito in qualità di presidente Aurap dagli avvocati Valter Biscotti e Roberta Ercolani - che la selezione e la gestione di operatori e piano terapeutico sono in capo alla direzione sanitaria scelta in collaborazione con Asl. Da punto di vista medico terapeutico abbiamo completamente demandato agli organi sanitari, non avendo noi le competenze.

Ora il nostro obiettivo è far chiarezza sulla vicenda, e qui rinnoviamo la nostra fiducia nell'operato della magistratura. Non c'erano state avvisaglie di quello che poi è emerso nell'inchiesta. Ma vogliano anche ripristinare nel giro di due o tre settimane il normale orario del centro, visto che ora è a scartamento ridotto. Non intendiamo modificare i ritmi di vita dei nostri figli, che ricordo, sono nella fascia di autismo più grave in termini sanitari”. Nel centro era già stato avviato un piano di prevenzione con l'installazione di videocamere interne in alcune aree, ma il problema è a monte e riguarda la privacy e la gestione dei dati sensibili, ricorda Ferranti. “Serve una normativa su questi temi- conclude il presidente - per passare dalla sfera repressiva a quella della prevenzione” in riferimento a questi reati.

