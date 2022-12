Terni, i grandi eventi sportivi incidono per il 10% sul Pil della città

Giorgio Palenga 27 dicembre 2022 a

Accoglienza di migliaia, di addetti ai lavori; turismo; promozione del territorio. Sono queste le voci che fanno dell’organizzazione di grandi eventi sportivi uno dei volani dello sviluppo del territorio ternano, la cui vocazione turistica non va oltre la cascata delle Marmore e poco altro.

Viceversa è ormai da alcuni anni a questa parte che la città dell’acciaio è diventata punto di riferimento per varie discipline sportive (scherma, tiro con l’arco, canottaggio, tennistavolo), che possono vantare impianti di livello assoluto, ma anche podismo, ciclismo sport outdoor, grazie alle peculiarità geografiche-ambientali del territorio.

Il ritorno del Giro d'Italia: confermata la partenza di una tappa dalla città dell'acciaio

“Ogni iniziativa muove di media 500 persone – ha rivelato l’assessore comunale allo sport e al turismo, deleghe mai come adesso strettamente collegate, Elena Proietti – incidendo positivamente su circa il 10% del prodotto interno lordo”. E le 500 persone di cui sopra costituiscono certamente una media visto che solo l’arrivo della tappa della Tirreno-Adriatico di gente ne ha movimentata nell’ordine delle 900 unità.

Figurarsi quindi cosa succederà con la partenza della tappa del Giro d’Italia, il prossimo sabato 13 maggio 2023. Sarà una festa per tutta la città tanto che – come rivela ancora Elena Proietti – “cento giorni prima della partenza verranno colorate le fontane di rosa. Poi ci sono tutte le attività collaterali come il premio per il miglior allestimento della città, riconoscimenti per le scuole e milioni e milioni di telespettatori, i quali seguiranno la corsa da tutto il mondo”. Il Giro, come ricorda ancora l’assessore, “torna a Terni a distanza di 28 anni esatti. Una manifestazione di respiro internazionale che porta con sé una notevole visibilità”.

Accordo per il nuovo palazzetto dello sport a Bandecchi

Nel corso del 2023, poi, aprirà anche il PalaTerni, che verrà preso in gestione dal patron della Ternana, Stefano Bandecchi, pronto a investirci 5 milioni e 400 mila euro per i prossimi 27 anni. In attesa che l’accordo, già trovato con il costruttore Salini, venga formalizzato anche dal Comune, che comunque resta proprietario dell’impianto, è già praticamente certo il primo grande evento che ospiterà.

Si tratta del mondiale di scherma paralimpica che, a meno di modifiche del calendario internazionale, è già stato fissato dal 3 all’8 ottobre 2023. A organizzarlo sarà ancora una volta il Circolo della Scherma Terni, che già fece bella figura 4 anni fa quando ospitò gli europei, sempre paralimpici, al palazzetto De Santis di tennistavolo.

Tra le altre manifestazione di richiamo nazionale e internazionale in calendario l’anno prossimo vanno anche ricordati il Memorial D’Aloja di canottaggio, per il motociclismo il campionato di Enduro e il Moto Trip, per il podismo la Maratona di San Valentino, oltre ai vari appuntamenti nazionali di tennistavolo e tiro con l’arco.

Nel 2023 i campionati mondiali di scherma paralimpica

