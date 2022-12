Luci di Natale lungo il fosso di Moiano per protestare contro la mancanza di manutenzione

Nicola Torrini 27 dicembre 2022 a

Per sollevare l’attenzione sullo stato di abbandono e degrado in cui versa il torrente Moiano, nella popolosa frazione di Città della Pieve, l’Ente sagra A Moiano non solo lumache ha addobbato provocatoriamente e ironicamente, con tante lucine di Natale, il canale artificiale che scorre all’interno del paese. “La cosa è nata per scherzo durante una riunione – spiega il presidente dell’Ente sagra, Raffaele Parbono – Parlando degli addobbi natalizi era stato proposto in maniera goliardica di mettere le luci sulle numerose piantagioni che ormai da anni ricoprono il letto del canale e che con il tempo sono diventati arbusti alti e rigogliosi”.

Così, da una battuta, l’idea di realizzare invece un’iniziativa concreta di denuncia e protesta. “Luci sul fosso è chiaramente un evento provocatorio – spiega Manuel Guerrini, membro del comitato dell’Ente – il cui scopo è far parlare innanzitutto della grave situazione che questo canale vive ormai da anni. Il fosso Moiano da troppo tempo non riceve interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed è quindi invaso da materiale solido accumulato negli anni e depositato nella vasca di sedimentazione, oltre che da una folta vegetazione che limita la funzionalità idraulica del corso d’acqua. Oltre al senso di degrado che si percepisce guardando un torrente in cui le piante hanno invaso il suo letto, e dove la poca acqua stagnante è ritrovo di animali e nido per le zanzare nei periodi estivi, ne scaturiscono anche problemi di sicurezza e di approvvigionamento del lago Trasimeno”.

