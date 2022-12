Perugia, al Centro Commerciale Collestrada 400 giocattoli donati in nome della solidarietà

26 dicembre 2022 a

A Perugia sono stati circa 400 i giocattoli – tra nuovi e usati in buone condizioni – che sono stati raccolti con il "Giocattolo benefico", l’iniziativa di solidarietà che si è conclusa sabato 24 dicembre presso il Centro Commerciale Collestrada. I giochi donati sono stati suddivisi e consegnati a due associazioni del territorio: la comunità educativa per minori dai 6 ai 10 anni "La Casa di Pollicino" di Marsciano ed "Uno in più, associazione sindrome di down" di Corciano. Erano presenti a ritirarli Paolo Tomassoni e Fabiola Falchi, accompagnati da Roberto Lo Duca, direttore del Centro Commerciale Collestrada, e da un simpatico Babbo Natale.

"Ringraziamo tantissimo il Centro Commerciale Collestrada per la generosità dimostrata nel donare questi giochi ai nostri bambini che avranno sicuramente un Natale più lieto", ha dichiarato Paolo Tomassoni dopo aver ritirato i giocattoli. "Anche noi ringraziamo il Centro Commerciale Collestrada per la generosità dimostrata nei nostri confronti con questo progetto di raccolta giochi per i nostri bambini", ha replicato Fabiola Falchi.

"Questo progetto – ha spiegato Roberto Lo Duca, direttore del Centro Commerciale Collestrada - è stato studiato per coinvolgere i nostri clienti in un’attività di charity, per donare un sorriso a coloro che, per motivi diversi, ne hanno bisogno. A nome del Centro Commerciale ringrazio tutte le bambine, i bambini e le rispettive famiglie che hanno dimostrato la loro generosità collaborando a questa grande iniziativa benefica". Durante i giorni antecedenti il Natale i clienti di Collestrada potevano lasciare il giocattolo nel Villaggio di Babbo Natale – situato nella galleria del Centro – e sono stati omaggiati con un simpatico gadget.

