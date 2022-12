Sanità in Umbria, scattano i piani di riorganizzazione degli ospedali: sì al taglio sui giorni di ricovero

Alessandro Antonini 27 dicembre 2022 a

Degenza media da ricondurre entro i 7 giorni, incrementando la presa in carico. “Revisione di tutte le strutture semplici e complesse”, con azzeramento dei primari, onde evitare doppini. Trasferimento delle prestazioni a bassa intensità negli ospedali del territorio, Pantalla, Umbertide (Prosperius) e Assisi per l'ospedale di Perugia, Narni per quello di Terni. E' tutto scritto nei piani di efficientamento approvato poco prima di Natale dalle due aziende ospedaliere. Nelle 79 pagine comprensive di tabelle e cronoprogramma ci sono tutti gli obiettivi, uno per uno. Si va dai sei mesi ai due anni per la realizzazione progetto come la razionalizzazione dei laboratori, lo smaltimento delle liste d'attesa e la riduzione della mobilità passiva, ovvero la fuga dei pazienti in altre strutture.

Il Santa Maria della Misericordia di Perugia, in merito all'obiettivo principale, ossia l'“aumento della produttività e l'incremento dell'attività di alta specialità regionale ed extra regionale”, scrive che per raggiungerlo serve “intervenire concretamente sull'indice di occupazione del posto letto che deve attestarsi su valori del 80% tendenziale e sulla durata media di degenza, per i ricoveri ordinari, che deve essere inferiore mediamente a 7 giorni”. Poi elenca le prime azioni da compiere: rimodulazione di alcune degenze nell'ottica di migliorare l'appropriatezza di recupero; riapertura letti day surgery (da 4 a 14) conseguente al nuovo assetto dell'ospedale (progetto materno-infantile); processo di superamento dell'unità di degenza infermieristica e contestuale trasformazione da posti letto lungodegenza codice 60 a posti letto di area medica codice disciplina 26; attivazione del servizio di psicologia clinica;attivazione della neuropsichiatria; riconduzione della gestione del "repartino" psichiatrico in capo all'Usl 1: realizzazione di un day hospital psichiatrico; spostamento del Serd in una sede Usl; riorganizzazione dell'attività odontostomatologica; integrazione con l'ospedale di Pantalla per l'utilizzo dei posti letto di area medica finalizzato alla decentralizzazione post acuzie;cruscotto gestionale posti letto e progetto bed management Attuazione del progetto di ottimizzazione sale operatorie; nuovo percorso ortogeriatrico e attivazione codice argento al pronto soccorso. Segui tutte le altre riforme di sistema. Non mancano i punti critici, come quello del rispetto dei tetti di spesa per il personale. L'azienda ospedaliera di Perugia mette nero su bianco che lo scostamento è passato dai 3,2 mln dei primo trimestre all'1,3 del terzo, poi spiega che al momento “si ritiene impossibile procedere a ulteriori riduzioni di personale e garantire il rientro nel tetto di spesa (l'ultimo introdotto con dgr 581\21, soprattutto correlandolo al contestuale aumento di attività, indispensabile per la riduzione dei tempi di attesa e della mobilità passiva).

Il Santa Maria di Terni, restando al personale, evidenzia una riduzione “pari 32 unità, a seguito di blocco delle assunzioni senza turn over né incarichi di sostituzione nel rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali”. Per il resto abbozza finanche le risorse derivanti dalle azioni di efficientamento. La più importante riguarda l'aumento delle prestazioni. “Si prevede - è scritto nel piano - un incremento di 1,5 mln di attività extraregionali e di 7,4 mln di attività nei confronti di altre aziende sono state incrementate le sedute operatorie con anestesista di circa il 20%. Nel 2023 si prevede, grazie alle azioni poste in essere, un ulteriore incremento dei volumi di attività di circa 2/3 milioni di euro, tornando a valori di produzione uguali o superiori al periodo pre Covid”.

