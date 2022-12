Perugia, dorme in hotel ma non paga: denunciato dalla polizia

26 dicembre 2022 a

La Polizia di Perugia è intervenuta in una struttura ricettiva del capoluogo dove ha denunciato un 36enne per il reato di insolvenza fraudolenta e truffa. L’uomo si era presentato presso l'albergo e dopo un iniziale pernottamento di una notte, aveva chiesto di poter prolungare la permanenza per altri quattro giorni, giustificandosi con la titolare per la mancata esibizione del documento d’identità con diverse scuse. La signora si era fidata delle generalità fornite a voce dal 36enne e aveva quindi consentito temporaneamente all’uomo di alloggiare nella struttura anche senza documento. All’ennesima richiesta di esibirlo, sentendosi rispondere con delle giustificazioni poco plausibili, la donna ha quindi deciso di richiedere l’intervento della Polizia, mandando l'uomo in fuga. Agli agenti, la proprietaria della struttura ricettiva ha riferito quanto accaduto spiegando di aver effettuato un controllo sul numero di telefono dal quale l’uomo aveva prenotato riconoscendo il recapito come quello utilizzato da un cliente che, in precedenza, aveva pernottato nella struttura senza pagare. Gli agenti, a quel punto, anche grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza, sono riusciti a identificare l’uomo, noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti analoghi.

