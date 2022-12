Stefano Tacconi sta meglio, il figlio: "Grazie a chi ci è stato vicino. La battaglia non è finita" | Video

26 dicembre 2022 a

a

a

Stefano Tacconi ha ripreso a camminare in maniera quasi autonoma. E' stato il figlio Andrea a postare il video nel giorno di Natale: l'ex portiere cammina con buona sicurezza, aiutandosi con un supporto e sostenuto da un sanitario. "Il più bel regalo di Natale", così Andrea ha commentato le immagini. Clicca qui per il video.

Stefano Tacconi come sta? Il figlio Andrea: "Ha fatto i suoi primi passetti"

Oggi un nuovo post: "Il vostro supporto in tutti questi mesi difficili è stato prezioso, per noi, ma soprattutto per papà, a cui abbiamo sempre mostrato tutto l'affetto da voi dimostrato. La battaglia non è ancora finita, anzi, ma con la vostra vicinanza il percorso sarà meno duro. Grazie a tutti per i tantissimi messaggi". L'ex portiere della Juventus e della Nazionale si era sentito male ad Asti, durante un evento organizzato per beneficenza.

Stefano Tacconi scrive al figlio Andrea: "Dai, fra poco insieme"

Era stato ricoverato all'ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria per un'emorragia cerebrale causata da un aneurisma. Lentamente le sue condizioni sono migliorate. Proprio nelle giorni delle feste di Natale, il figlio Andrea ha voluto ringraziare i migliaia di tifosi e sportivi che hanno espresso solidarietà a Tacconi fin dal primo giorno di ricovero. Il portiere, classe 1957, perugino, ha indossato le maglie di Spoleto, Pro Patria, Livorno, Samb, Avellino, Juventus e Genova. Ha indossato sette volte la maglia della nazionale.

Tacconi lascia l'ospedale, via alla riabilitazione. Il figlio: "Papà sta vincendo la partita più importante della sua vita"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.