Dana Saber, "Putin mio uomo ideale" e l'inquietante visione: le piace George Ciupilan

Dana Saber appena entrata e già nel mirino della polemica a causa di una frase infelice ("Putin è il mio preferito, io lo amo. Se mi chiedi chi è il mio uomo ideale, dico lui") durante una chiacchierata con gli altri coinquilini della casa del Grande Fratello Vip 7. Tra l'altro non si è risparmiata tra critiche e scontri con le altre donne che non hanno gradito l’atteggiamento della nuova arrivata. Per lei anche un presunto inquietante avvistamento proprio nella casa: "Ho visto un demone nero con la faccia da mucca sulla mia valigia".

Dal punto di vista dell'interesse sentimentale ha stilato una classifica, secondo un ordine di piacimento, all'interno della casa: al primo posto c'è George Ciupilan. La modella di origini marocchine ha dichiarato che il giovane influencer le piace sia dal punto di vista fisico che caratteriale. Fiordelisi ha battezzato la scelta: "E' maggiorenne, puoi andare tranquilla". Le affermazioni di Dana smentirebbero le voci della casa che la vedevano interessata a uno tra Antonino Spinalbese, Luca Onestini e Daniele Dal Moro.

Dana Saber, una modella super sexy dentro la casa del GF Vip

Ma chi è Dana? Italomarocchina, 29 anni, ha frequentato l'università di Trieste e poi ha intrapreso la carriera di modella. In estate ha avuto il suo momento di gloria paparazzata con Dayane Mello (ex gieffina) in un bacio altamente bollente. Chissà che tipo di rapporto c'è tra le due, magari lo racconterà proprio all'interno del GF Vip. Tra l'altro è una grande amica di un'altra recente protagonista del reality, Soleil Sorge.

