Covid, in Umbria aumentano i ricoveri e calano i contagi

Covid, in Umbria continuano ad aumentare i ricoveri. A oggi, lunedì 26 dicembre, sono 266, undici in più rispetto al giorno di Natale. Otto pazienti (dato senza variazioni), sono nei reparti di terapia intensiva. In area medica Covid sono occupati 143 letti (+5), mentre 115 (+6) negli altri reparti delle strutture ospedaliere. La curva relativa al contagio è sostanzialmente stabile. Sono stati registrati 142 nuovi positivi, mentre le guarigioni sono risultate 151. Gli attualmente positivi sono 3.208, nove in meno rispetto al precedente bollettino. Non ci sono stati decessi. Il totale dall'inizio della pandemia resta dunque fermo a 2.328.

