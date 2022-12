Perugia, guerra nel Pd: chiesto l'azzeramento dei vertici del partito

26 dicembre 2022 a

All'interno del Partito Democratico, dopo la sconfitta elettorale di settembre, si sta consumando una complessa e durissima battaglia a livello nazionale, ma la provincia di Perugia non è da meno. E continuano a volare gli stracci. Sette circoli ribelli del Pd tornano a chiedere l’azzeramento dei vertici. Nella conferenza stampa per natalizia, Marko Hromis e Aurora Caporali, che rappresentano il coordinamento insieme ad Alessandra Quagliarini assente per impegni di lavoro, hanno di nuovo rilanciato la sfida. Hromis ha ripercorso le tappe dei sette circoli, spiegando in più passaggi “la genesi critica ma propositiva” dell'azione politica che ha trovato respiro in un documento portato all'attenzione dell'assemblea comunale del Pd il 17 ottobre. Lì sono state messe in fila una serie di istanze e proposte, con la richiesta di una “forte assunzione di responsabilità da parte della classe dirigente e un azzeramento delle cariche per riportare il partito ad affrontare congressi per tesi, larghi, partecipati e di natura costituente”. Poi c’è stata la reunion al circolo Arci La Piroga di fronte a più di 150 persone: si è palesata “una risposta convinta e partecipata di fronte alla volontà di cambiare il partito ripartendo da temi di interesse pubblico.

