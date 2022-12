Umbria, truffa del panettone: sequestri durante le feste di Natale. Multe e denunce

26 dicembre 2022 a

In Umbria nei giorni scorsi, proprio poche ore prima del Natale, sequestro di panettoni, torroni e luminarie laser da parte del Nas. Blitz tra l’Altotevere e il Ternano, passando per il Trasimeno. In Altotevere sono stati sequestrati 73 panettoni e 21 torroni “fraudolentemente etichettati come di produzione propria da una pasticceria della provincia di Perugia, nella realtà acquistati da terzi.

Denunciati i due gestori ritenuti responsabili di tentata frode in commercio. Durante il controllo sono stati, inoltre, rinvenuti e sequestrati ulteriori 120 kg di prodotti dolciari di varia natura privi di etichettatura e documentazione attestante la provenienza”, fa sapere il Nas. Sono state elevate sanzioni per circa 3 mila euro. I prodotti sono stati distrutti.

Sanzione amministrativa da duemila euro e sequestro di 100 kg prodotti da forno dal valore di 3 mila 500 euro in un laboratorio del Trasimeno: secondo il Nas producevano, congelavano e scongelavano in base alle richieste. A Terni è scattato il sequestro in un negozio gestito da cittadini cinesi di luminarie laser (quelle per il videomapping) prive di marchio Cee o senza indicazioni in lingua Italiana: contravvenzione di 2 mila euro più cinquemila euro di prodotti (210 pezzi) sotto sequestro.

