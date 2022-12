Incidenti stradali in Umbria, una strage: oltre 50 morti in un anno. Ora arriva il guardrail super resistente

26 dicembre 2022 a

a

a

Nelle strade dell'Umbria troppi incidenti, purtroppo spesso drammatici. Ora arriva una importante novità sul fronte della sicurezza: il guardrail super resistente che protegge soprattutto chi viaggia sulle due ruote. La Provincia di Perugia, in collaborazione con l’azienda Margaritelli e l’associazione Motoincontro Fabio Cellaia ha istallato un nuovo guardrail costruito per limitare gli effetti fatali.

Sicurezza sulle strade per ciclisti e pedoni: pedalata e flash mob. Lista di richieste alle istituzioni e forze dell'ordine dal Tavolo delle Associazioni

Il guardrail è stato istallato, in via sperimentale, lungo la provinciale 1 che da San Martino in Campo sale verso San Martino in Colle. Alla posa in opera erano presenti Moreno Landrini consigliere della Provincia di Perugia con delega alla viabilità (nonché sindaco di Spello) ed Eros Cellaia presidente dell’associazione Motoincontro Cellaia, che da anni ha investito i propri ricavi in sicurezza stradale e guida sicura negli istituti scolastici. Il nuovo guardrail ha le caratteristiche tecniche di poter resistere a un urto fino a 110 km all’ora e in caso di scivolata, il motociclista, grazie a una doppia protezione, non rischia di passare sotto la struttura che risulta essere molto contenitiva. “Rinnoviamo il nostro impegno per il 2023 con enti e scuole per portare il problema della sicurezza stradale al centro dell’attenzione della nostra comunità”, ha spiegato Landrini.

Precipita con l'auto per evitare una buca

I dati del 2021, elaborati da Aci su fonte Istat, indicano un fenomeno in aumento per gli incidenti stradali. Sono stati 2.001 i sinistri che si sono verificati lo scorso anno rispetto ai 1699 del 2020 (+17,8%), 53 i decessi a fronte dei 45 dell’anno precedente (+17,8) e 2.679 i contusi contro i 2.268 del 2020 (+18,1%). Per quello che riguarda la provincia di Perugia, nel 2021 si conferma un andamento in linea con quello regionale. In particolare, sono stati 1457 i sinistri, 236 in più rispetto al 2020, 45 morti (9 in più) e 1947 feriti contro i 1670 dello scorso anno (277 in più). Aumenta in Umbria l’incidenza degli utenti vulnerabili per età deceduti in incidente stradale, attestandosi su un valore superiore alla media italiana (66% contro 43,9%).

Gravissimo un ciclista ferito nello schianto contro un'auto sulla Marattana

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.