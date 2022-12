Meteo, clima pazzo: verso un Capodanno all'insegna della primavera. Le previsioni in Umbria | Video

26 dicembre 2022 a

Le previsioni di 3bmeteo.com per il territorio dell'Umbria nella giornata di oggi, lunedì 26 dicembre, ricorrenza di santo Stefano. Al mattino in pianura cielo nuvoloso con qualche breve schiarita. In montagna cielo grigio per nubi basse e nebbie persistenti. Situazione che perdura nella seconda parte della giornata. Stando alle previsioni il tempo sarà simile anche martedì 27 dicembre. Temperature mattutine intorno ai 9 gradi a Perugia e 8 a Terni. Non sono previste precipitazioni.

Nel pomeriggio colonnina del mercurio in rialzo. Nel complesso giornate quasi primaverili. Si va verso un fine 2022 primaverile per l'anticiclone africano: tempo mite e rare precipitazioni sparse. L'ennesima conferma di un clima in netto cambiamento.

