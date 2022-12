Umbria, gli auguri della governatrice Tesei: "Natale di pace e il nuovo anno sia di salute e felicità per tutti"

26 dicembre 2022 a

Nel giorno del Natale sono arrivati gli auguri di buone feste anche di Donatella Tesei, governatrice dell'Umbria. "Siamo arrivati alla fine di un altro anno passato insieme - spiega in un video pubblicato sul suo profilo Facebook - Voglio fare a tutta la comunità umbra e a ciascuno di voi i migliori auguri per un Natale sereno e di pace. Un augurio ancora più forte e più sentito perché l'anno che sta per arrivare, il 2023, sia un anno di salute, di felicità e comunque possa essere per tutti gratificante. Auguri e buon Natale a tutti".

