Terni, pranzo di fraternità di Natale con 120 persone alla parrocchia Immacolata Concezione

26 dicembre 2022 a

a

a

Circa 120 persone hanno preso parte all’ormai tradizionale pranzo di fraternità di Natale, offerto a persone che si trovano in stato di particolare disagio, organizzato nella parrocchia Immacolata Concezione del quartiere Polymer, a Terni.

Un’iniziativa di solidarietà che – come spiega la diocesi di Terni, Narni, Amelia – vuole portare la gioia della festa e la speranza alle persone sole e bisognose, soprattutto in un questo difficile periodo di crisi sociale ed economica.

A Natale il vescovo Soddu a pranzo con i poveri in parrocchia

Il pranzo è stato offerto il giorno di Natale da Terni col cuore, rappresentata dal suo presidente, nonché vice presidente della Ternana, Paolo Tagliavento. L’associazione, voluta dal patron della stessa società rossoverde, Stefano Bandecchi, ha interamente finanziato il pranzo, preparato con monoporzioni confezionate, dall’antipasto, due primi, secondo e contorni, dolce.

A fare gli onori di casa il vescovo, Francesco Antonio Soddu,al suo primo Natale in diocesi e al suo primo pranzo in fraternità, che ha accolto i 120 invitati insieme al sindaco di Terni, Leonardo Latini, e allo stesso Tagliavento che hanno salutato i presenti e formulato gli auguri di buone feste.

Natale, arriva il regalo sospeso per le famiglie in difficoltà

A sedersi ai tavoli, preparati con cura dai volontari delle parrocchie di Terni e Narni, tante famiglie con bambini, assistite dalle associazioni caritative della diocesi, altre della parrocchia di Santa Maria del Rivo e delle case di accoglienza, famiglie seguite dall’Emporio Bimbi della San Vincenzo de’ Paoli che vivono particolari situazioni di bisogno, immigrati e anziani, persone sole ed anche coloro per i quali è divenuta ormai una tradizione essendo presenti dal 2000, anno in cui in diocesi ha avuto inizio la tradizione del pranzo di Natale, e alcune famiglie che hanno deciso di trascorrere la festa non a casa propria, ma insieme ai più bisognosi della città.

Al pranzo di Natale hanno contribuito, inoltre, l’Ast, che ha offerto i pacchi natalizi da donare alle famiglie presenti al pranzo, e il Lions Club San Valentino che ha donato i regali natalizi per tutti i bambini.

Anche il sindaco Latini ha salutato i presenti ed ha ricordato quanto sia importante questa tradizione di ritrovarsi insieme per il Natale e di cercare di rendere le feste il momento più bello per tutti.

Il vescovo Soddu in cattedrale per la messa di Natale: "Sia illuminato dalla luce di Gesù"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.