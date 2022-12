Gubbio, buche sulle strade come crateri tappate dai cittadini

Euro Grilli 24 dicembre 2022 a

Buche lungo la strada? Per sistemarle, visti tempi di intervento per il ripristino, siamo arrivati addirittura al “fai da te”. Ma il prodotto finito non sembra migliore della buca. La strada che corre dietro il centro commerciale Le Mura a Gubbio è in condizioni disastrose. È piena di avvallamenti, sconnessioni. Diventa difficile transitarci senza rischiare di spaccare un pneumatico, una sospensione, un semiasse. Insomma senza rischiare di danneggiare la propria auto in maniera seria. Per non parlare del rischio che corrono coloro che transitano in sella a moto, ciclomotori e biciclette, soprattutto col buio.

arie sono state le segnalazioni, ma di interventi per sistemare le buche non ce ne sono stati. Ecco allora che qualcuno ha pensato bene di chiuderle usando materiali vari: guanti in gomma, bottigliette di fondotinta, contenitori vuoti di cosmetici, campioni di profumeria varia, mattoni, pezzi di metallo e altri rifiuti. Un sistema folcloristico e naïf che non risolve certamente i problemi di sicurezza della strada dal momento che il materiale usato per “tappare” la buca non è fissato, non è cementato o incatramato ma è soltanto messo lì per riempire la cavità. Per cui viene rimosso quando sopra ci passano le auto o i camion. È evidente che si tratta di una situazione al limite della decenza che fa riflettere. La strada in questione è, come detto, ridotta male. Non serve coprire le buche con il catrame perché anche questa è una soluzione “a toppa”, troppo spesso usata lungo le strade dell’Eugubino. Serve invece una sistemazione generale perché la strada andrebbe rifatta totalmente.

Non sono certo messe meglio le vie del centro, anzi. La situazione, che più volte abbiamo denunciato, è perfino peggiore, per esempio nel quartiere di San Pietro e a ridosso di Corso Garibaldi, che un tempo era chiamato “il salotto buono della città”.

