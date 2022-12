Narni, regalo di Natale ai dipendenti Sangraf. Duecento euro in buoni spesa

24 dicembre 2022 a

Duecento euro in buoni spesa a ogni dipendente della Sangraf Italy, la società che ha proseguito la decennale tradizione nella produzione di elettrodi di grafite nello stabilimento di Narni Scalo (nella foto). Un regalo natalizio all’insegna della massima utilità e praticità e anche della solidarietà. E un modo per fronteggiare la crisi tra prezzi in aumento in tutte le filiere e caro bollette.

“Ci auguriamo - ha sottolineato l’amministratore delegato Mauro Bristot - che anche questo piccolo segno possa contribuire a far vivere più serenamente, a tutti i dipendenti e alle loro famiglie, le festività natalizie. In questa particolare e difficile situazione economica e sociale, Sangraf Italy Srl, ha deciso di donare quest’importo di 200 euro in buoni spesa, come segno di ringraziamento e vicinanza a tutti i collaboratori che ogni giorno con il loro impegno e la loro professionalità contribuiscono ai risultati aziendali”. L’azienda, che fa parte del gruppo Sangraf International attivo nella produzione e vendita di elettrodi di grafite per forno ad arco elettrico per acciaierie, conferma anche attraverso questo segno di attenzione il suo solido legame con la comunità locale.

Recentemente, Sangraf aveva contribuito anche a finanziare i lavori di restauro del ciclo pittorico della cappella di San Giuseppe, nella chiesa di San Francesco a Narni, restituendo alla città un altro gioiello artistico. Si trattava di due opere di notevoli dimensioni che, insieme all’affresco già restaurato con le donazioni volontarie dei visitatori, hanno restituito l’antico splendore alle opere della parete sud della chiesa: “La fuga in Egitto” e “L’Adorazione dei Magi” e i due riquadri detti “La fioritura del ramoscello di Giuseppe.” L’azienda si impegna per l'alta qualità della produzione con elevati standard etici e comprovata qualità, cercando di “costruire relazioni durature basate su affidabilità, coerenza e prezzi competitivi”. L’approccio è internazionale e dunque al mercato globale con fornitori e clienti che operano in tutto il mondo.

