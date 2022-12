Terni, allo Zecchino d'Oro una canzone firmata da Morettini e Angelosanti

24 dicembre 2022 a

Sabato 24 dicembre la finale dello Zecchino d'Oro a cui partecipa anche la canzone “La zanzara” degli autori ternani Luca Angelosanti e Francesco Morettini. Il primo ha scritto i testi e il secondo la musica. Intanto ieri chi ha seguito il programma su Rai1, con la direzione artistica di carlo Conti, l'ha potuta ascoltare e divertirsi. Un testo allegro dedicato all'insetto più fastidioso in assoluto, appunto la zanzara. “È un privilegio poter partecipare allo Zecchino d’Oro - spiega Francesco Morettini. Da autore sono onorato di partecipare a questo pezzetto di storia dell’Italia televisiva, forse quella più sana.

Non si punta alla vittoria perchè comunque la nostra è una canzoncina divertente per bambini, ma non ha temi sociali qunidi non si gareggia. Poi comunque vedremo che succede oggi nella finale. La soddisfazione grande è che siamo primi in scaricamenti e visualizzazioni. I vincitori sono comunque tutti i bambini del mondo”. Tutto è successo per caso perchè già altre volte i due ternani avevano partecipato alla selezione, ma senza essere scelti. Ma stavolta il loro testo ha fatto centro. “La canzone “La zanzara” - conclude Morettini - sarà un tormentone come lo può essere una zanzara che ronza intorno all'orecchie o che punge. Il testo parla della zanzara e racconta che quando arriva l’estate c’è una piccola amica agile, pungente e un po’ fastidiosa che fa un lunghissimo viaggio per venirci a trovare e fare festa”. “E allora - si legge nel testo - facciamo un passo avanti, un passo indietro, un passo a destra e balliamo tutti insieme a ritmo di zanzara”.

Parole che che catturano l’attenzione e che rimangono nelle orecchie. Intanto a Terni tutti tifano Angelosanti e Morettini. La canzone, in gara per la 65esima edizione della manifestazione, è interpretata da Francesco Berretti, Diana Giorcelli e Olga Gorgone insieme al Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna.

