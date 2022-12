Umbria, alberi e presepi per l'itinerario di Natale

Sabrina Busiri Vici 24 dicembre 2022 a

In Umbria c'è il Natale dei borghi e quello degli alberi dei record. E poi ci sono le rappresentazioni della Natività incastonate tra le antiche mura dei piccoli paesi e quelle in video mapping proiettate sulle facciate delle chiese.

C’è una Natale tutto da vedere e da respirare in una terra che quest’anno si è conquistata l’attenzione internazionale.

Ogni piazza certamente ha il suo omaggio di luci concentrato nell'albero di Natale. Ma tra i simbolo c’è senz’altro quello che è stato riconosciuto come l’albero di Natale più grande del mondo, entrando nel Guinness dei Primati nel 1991, ovvero l’allestimento che ogni anno viene realizzato sul Mone Ingino e che vanta l’altezza record di oltre 650 metri. Altre luci da record le troviamo a Deruta per l’albero di Ceramica in piazza Consoli. In questo caso l’omaggio è rivolto alla grande tradizione ceramista del paese. Sul lago Trasimeno protagonista è senz’altro l’albero sull’acqua a Castiglione del Lago che quest’anno darà il buongiorno agli italiani su Rai uno la mattina ddel 25. E poi, sempre sulle acque del lago, è arrivata una novità: a Passignano c’è da vedere un portentoso ologramma proiettato su un muro d’acqua di 18 metri. Lo spettacolo racconta la storia d’amore di Agilla e Trasimeno. Non può mancare, nelle tappe d’obbligo, la stella di Miranda a Terni, un monumento costruito da 80 corpi luminosi allestito sul versante Nord del monte Miranda. Una grande stella cometa che illumina tutta la Conca.

Sono tantissimi gli appuntamenti con le rappresentazioni della Natività dal vivo. Basta affacciarsi in un borgo per poterne scoprire di straordinarie. Difficile elencarli ma ne citiamo uno per tutti: quella medievale di Bevagna. Dopo due anni di stop la rappresentazione torna alla normalità e sfodera 600 figuranti che si muovono in un percorso che coinvolge tutta la città. Gettonatissimo il presepe di ghiaccio a Massa Martana quest’anno realizzato in omaggio a Perugino. Artista simbolo della terra umbra di cui ricorre il Cinquecentenario nel 2023. Veramente singolare anche il presepe sul lago realizzato a Piediluco con le statue di cartapesta a grandezza naturale posizionate su una grande barca che galleggia proprio in mezzo alle acque. Per tornare alle dimensioni da primato ricordiamo che Casacastalda, frazione di Valfabbrica, vanta il presepe più grande del mondo. Un'installazione artistica della Natività, a opera del messicano Rafael Bustillos, disegnata con luci a Led per un’estensione di circa 700 metri.

