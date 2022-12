Perugia, ecco i big sul palco del Capodanno Rai

Sabrina Busiri Vici 24 dicembre 2022 a

In attesa dell’arrivo à Perugia di Amadeus e di avere da lui l’ufficializzazione dei nomi che calcheranno il maxi palco de L’anno che verrà, una carrellata di super ospiti possono essere già dati per certi. Artisti che compongono un parterre generalista per il Capodanno Rai, nomi molto conosciuti scelti proprio per abbracciare un pubblico prevalentemente non più giovanissimo. Insomma si attendono voci note, volti amati, per andare sul sicuro.

Ecco chi ci sarà sul palco? Ascolteremo cantare da Umberto Tozzi a Sandy Marton e poi Raf, il cantautore romano Massimo Di Cataldo e le stelle anni Ottanta Tracy Spencer e Johnson Righeira. Dallo scorso Festival di Sanremo arriva il cantante e produttore discografico Dargen D’Amico e ancora i Modà, quindi il neo conduttore Nek, sul palco insieme a Renga, poi Piero Pelù, Noemi, Donatella Rettore. Molto atteso il ritorno in scena dei Ricchi e poveri e sembra che non mancherà Iva Zanicchi. Tra gli altri anche la comica e imitatrice Emanuela Aureli, molto amata in Umbria anche per le sue origini ternane. E’ stato fatto pure il nome di Nino Frassica tra le anticipazioni di questi giorni.

La lunga diretta da Perugia si troverà a competere, mediaticamente parlando, con il palco di Genova che ospiterà il Capodanno live di Canale 5 condotto da Federica Panicucci. Anche qui la lista di ospiti è lunga.

Come ogni anno, l’appuntamento con il programma tv di Capodanno della Rai sarà subito dopo il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, trasmesso a reti unificate dal Quirinale, intorno alle 20,30. La linea poi passerà a Perugia, dove parte la diretta e si andrà avanti per quattro ore.

Tutto il cast artistico avrà il suo quartier generale, allestito nel chiostro di San Lorenzo. Il vescovado sarà l’area del back stage Rai e via Maestà delle volte sarà la zona di accesso degli ospiti che si esibiranno. Le prove inizieranno il 30 tant’è che l’arrivo di Amadeus in città è previsto proprio per quella data e venerdì stesso terrà una conferenza stampa sulla serata evento. L’area calda - corso Vannucci e piazza IV Novembre e le vie di accesso - sarà contingentata a partire dalle ore 12 circa del 31 dicembre. Sarà quindi possibile entrare solo da piazza Italia dove ci saranno presenti tre varchi. Due i maxi schermo allestiti, uno all’altezza di via Mazzini e l’altro in piazza Italia.

