Umbria: Città della Pieve, Presepe monumentale da Natale all'Epifania

“Lo smarrimento e la tristezza sembrano a volte avere il sopravvento, la via della bellezza ci fa andare oltre”. Si ispira a questa frase di papa Francesco la 56esima edizione del Presepe monumentale di Città della Pieve che i volontari del Terziere Castello hanno allestito all’interno dei sotterranei del cinquecentesco Palazzo della Corgna. Il suggestivo percorso, che unisce creatività, abilità artigianale e la tradizione secolare del presepe umbro, verrà aperto al pubblico il 25 dicembre, proprio nel giorno di Natale, e rimarrà visibile fino al 6 gennaio. Il Terziere Castello è dal 1966 che allestisce questa vera e propria opera d’arte che si articola in più scene e che si rinnova ogni anno, con un percorso figurato attraverso gli antichi corridoi e le sale delle vecchie cantine del palazzo, per un totale di otto stanze e più di 500 metri quadrati.

Ogni spazio viene allestito minuziosamente dai volontari del terziere che lavorano per circa tre mesi alla realizzazione del presepe. Un mix di tradizione, capacità artigianali e di costruzione che riesce a dar vita a un viaggio attraverso le varie ambientazioni con suggestioni visive, sonore e sensoriali. Sono più di un centinaio le statue di grandi dimensioni utilizzate nell’allestimento: pastori, cammelli, venditori di spezie, acquaioli, carovane di elefanti e altri ancora. Realizzate in cartapesta, terracotta, resina e arricchite da splendidi dettagli, sono state create appositamente da maestri artigiani italiani come Marco Guttilla e molte provengono dalla sua bottega siciliana.

Nel percorso dell’edizione 2022, il visitatore sarà accompagnato a riscoprire la speranza custodita nella nascita. Infine, una novità: il Perugino che irrompe con tratti, accenni e figure in sospensione. Un omaggio per il maestro del quale si celebrano i cinquecento anni dalla morte, ma anche un’immersione nei volti delle madonne, nelle pennellate e nei toni delle dolci colline “come se il pittore si fosse appena alzato dal tavolo di lavoro”.

