Umbria, Pil nel 2021 cresciuto sopra la media italiana e del centro

L'economia umbra nel 2021 ha retto meglio che nel resto d'Italia: lo certifica l'Istat nella graduatoria definitiva delle regioni in base al Pil. L'indicatore di riferimento, il prodotto interno lordo, colloca la regione al quinto posto con il +7,1% rispetto all'anno precedente. Fanno meglio Lombardia e Basilicata - che registrano la crescita del Pil più marcata - entrambe +7,7% seguite da Emilia Romagna (+7,5%), Veneto (+7,3%), e per l'appunto Umbria che condivide il quinto posto con il Piemonte sempre un +7,1%. Il dato regionale è di 0,4 punti sopra la media nazionale (+6,7%) e di 1,2 rispetto a quella del centro (+5,9). L'Umbria (+5,6%) fa meglio di centro (+5%) e l'Italia (+5,3%) anche per l'incremento dei consumi delle famiglie. Stesso dicasi per il reddito disponibile, dove il cuore verde segna un +4% contro il +3,9% del centro e il +3, 7% del Paese.

La governatrice della Regione, Donatella Tesei, parla di “risultato straordinario per l'economia umbra, i dati Istat sul Pil ci confermano in forte crescita, in grado di competere con le Regioni del nord. Siamo la quinta Regione per crescita del Pil - continua Tesei - nel 2021, con un aumento pari al 7,1%, 0,4 punti percentuali sopra la media italiana e un punto sopra quella del centro Italia. Ottimi, e superiori alla media italiana, anche i dati dei consumi delle famiglie, +5,6%, e del reddito disponibile, +4%. Numeri che - concludono la presidente della giunta - ci permettono di affrontare più solidi il difficile 2023 e di proseguire il nostro percorso di rilancio dell'Umbria. Istat ritocca verso l'alto le previsioni già positive degli analisti economici di altri autorevoli istituti: sia Banca d'Italia che Aur per il 2021 prevedevano un dato umbro “allineato a quello della media italiana e superiore al 6% di crescita”. Anche nel 2020, anno Covid, la perdita è stata inferiore a quella del Belpaese. Più resilienza e maggiore crescita, dinamica cristallizzata anche nell'ultimo Defr.

“Il combinato della maggiore resilienza dell'Umbria rispetto al Paese al crollo del Pil 2020 (dato migliore dello 0,5%) e differenze di una crescita superiore nel 2021 e allineata anche nel 2022, fa sì che l'Umbria non solo sia ritornata in termini di Pil a valori pre Covid nel 2022, ma che lo abbia fatto tra le prime regioni in Italia”, recita il documento di Economia e Finanza. Il tutto è apprezzato anche dall'analisi del valore aggiunto: +8,2% nel 2021, superiore a quello della ripartizione del centro (5,5%) e dell'Italia (6,1%).

