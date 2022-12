Anna Foglietta, chi è il marito: carriera e vita privata dell'attrice ora al cinema con I migliori giorni

23 dicembre 2022 a

Anna Foglietta, Paolo Calabresi e Stefano Fresi raccontano il film in uscita I migliori giorni ospite su Rai1 della trasmissione Oggi è un altro giorno condotta da Serena Bortone.

Ma chi è Foglietta? Romana, classe 1979, il suo esordio di attrice avviene nella serie tv di Rai3 La squadra, nella quale ha interpretato dal 2005 al 2007 l'agente scelto Anna De Luca. Dal 2008 è entrata a far parte del cast della serie Distretto di Polizia, dove ha interpretato il ruolo dell'ispettore Elena Argenti. Ha anche recitato in diverse produzioni teatrali. Ha recitato nel film Nessuno mi può giudicare con Paola Cortellesi, dove interpreta una escort, per il quale ha ricevuto una candidatura al David di Donatello e al Nastro d'argento. È stata la protagonista dei film Colpi di fulmine (ricevendo un'altra candidatura al Nastro d'argento), Mai Stati Uniti e Tutta Colpa di Freud. Nel 2015 ha recitato nel film Noi e la Giulia, per il quale riceve la seconda candidatura al David di Donatello. Nel 2016 è tra i protagonisti di Perfetti sconosciuti, film di Paolo Genovese, grazie al quale riceve la terza candidatura ai David di Donatello, la prima come miglior attrice protagonista.

Nel 2019 è tra i presentatori del DopoFestival mentre nel 2020 è stata la madrina della 77ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, conducendo le serate di apertura e chiusura della kermesse. Dal 2010 è sposata con il consulente finanziario Paolo Sopranzetti, da cui ha avuto tre figli: Lorenzo (2011), Nora (2013) e Giulio (2014).

