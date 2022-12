Terni, ultras arrestato per rapina a carabiniere in borghese fuori dallo stadio

23 dicembre 2022 a

a

a

La partita era andata pure bene, da un punto di vista del risultato sportivo, l’8 ottobre scorso, perché la sua squadra del cuore – la Ternana – aveva battuto 3-0 il proprio avversario, il Palermo.

Fere, quarta vittoria di fila: Palermo battuto 3-0 con Partipilo, Palumbo e Raul Moro

Un giovane ultras rossoverde, però, ha pensato di “festeggiare” nel peggiore dei modi la soddisfazione dei tre punti e, subito dopo il fischio finale, fuori dallo stadio, ha preso di mira quello che riteneva essere un tifoso avversario, perché camminava vicino ai sostenitori del Palermo.

Era invece un carabiniere fuori servizio, a cui l’ultras ternano ha strattonato con violenza lo zaino che aveva sulle spalle, forse pensando potesse contenere uno striscione, per poi scappare via. Un’azione criminosa che non è sfuggita alle numerose telecamere di sorveglianza presenti non solo all’interno del Liberati ma anche in tutte le zone circostanti lo stadio.

Il carabiniere ha sporto denuncia, così è scattata l’indagine della Digos che naturalemente si è concentrata, oltre che sulla testimonianza del derubato, sulla visione dei filmati. Personale della Digos in servizio per la partita che sempre monitora cosa è successo prima, durante e dopo il match. Alla fine si è così risaliti all’identità del giovane.

Mazze, tirapugni, sampietrini: al derby come in battaglia. Un arresto e tre denunce

Al termine di tutti gli accertamenti gli elementi raccolti dagli investigatori sono finiti sul tavolo del sostituto procuratore, Marco Stramaglia, che li ha ritenuti di gravità tale da chiedere l’arresto del tifoso, con la custodia cautelare in carcere, al gip del tribunale di Terni, Barbara di Giovannantonio.

Giovedì 22 dicembre 2022 per il giovane sono scattate le manette ed è stato rinchiuso a vocabolo Sabbione: dovrà rispondere dei reati di tentata rapina e di rapina aggravata.

Nei suoi confronti il questore di Terni, Bruno Failla, ha disposto un Daspo della durata di cinque anni. Ma l’indagine non si ferma. La Digos ha infatti scoperto dai filmati un’altra rapina condotta a danno di due altre persone, ritenute sempre della fazione ospite, probabilmente sempre con l’obiettivo di portarsi a casa un “trofeo” sotto forma di vessilli della squadra avversaria. Al riguardo stanno proseguendo le verifiche per risalire agli autori.

Video su questo argomento Droga che arrivava da Napoli, sei arresti: anche un ultras e una parrucchiera | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.