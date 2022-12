Terni, Treofan: Bandecchi e Hgm le due offerte sul tavolo del ministero

23 dicembre 2022 a

Al tavolo al ministero delle Imprese e del Made in Italy, già ministero dello Sviluppo Economico, in modalità videoconferenza, dovrebbe trovare la luce la vertenza Treofan venerdì 23 dicembre 2022.

Il summit è stato convocato da Luca Annibaletti, coordinatore della struttura per la crisi di impresa. Due le proposte presentate al liquidatore, professore Filippo Varazi. Oltre a quella nota del gruppo Hgm, si è aggiunta quella di Stefano Bandecchi, patron della Ternana calcio.

Lo ha comunicato lo stesso liquidatore, mercoledì 21 dicembre 2022, al Videocentro, nel corso della commissione del Comune di Terni, convocata dalla presidente, Rita Pepegna, per fare il punto della situazione Treofan. Varazi ha annunciato, alla folta rappresentanza presente in sala, di aver ricevuto, tramite pec, la proposta Bandecchi, circa 80 pagine, subito al vaglio dell’avvocato incaricato a seguire la vicenda.

Al Mise, qualche mese fa, l’amministratore delegato, Francesco Sangiovanni, del gruppo Hgm, interessato a rilevare l’area all’interno del polo chimico della Polymer, aveva scoperto sommariamente le carte. Il sito sarebbe passato a Hgm a un prezzo simbolico, e l’azienda era impegnata alla riconversione industriale con l’avvio della produzione presumibilmente entro febbraio 2023. Un centinaio di lavoratori, attualmente in cassa integrazione, sarebbero stati assorbiti affrontando un processo di formazione durante il periodo di preparazione del sito industriale.

Da quanto annunciato da Sangiovanni, il nuovo insediamento di Hmg alla Polymer rappresenterebbe una opportunità nella transizione energetica ed ecologica, con spiccata propensione alla economia circolare e uno dei quattro driver del progetto è in sostanziale continuità con il settore chimico farmaceutico.

Era previsto in closing per la fine di settembre 2022, ma causa le elezioni politiche del 25 settembre, tutto era slittato. Nel frattempo, sembra che siano arrivate anche proposte da parte di imprenditori arabi e turchi, ma per Varazi “ad uno stato apprezzabile è la Hgm che sta entrando nel cuore della trattativa per l’acquisizione”.

Il ministero dovrà quindi fare chiarezza, mettere al corrente forze politiche, sociali e lavoratori di come si sta avviando la cessione, considerando la proposta Bandecchi. Resta fondamentale la volontà della multinazionale indiana Jindal sul futuro di Treofan di piazzale Donegani. Per trovare la quadratura del cerchio sono a disposizione soltanto pochi mesi, a fine febbraio 2023 scade la cassa integrazione per l’area di crisi complessa, di cui fa parte il territorio ternano narnese. Il governo ha concesso la proroga ma, come sostiene il sindacato, occorre che sia stata intavolata una procedura ufficiale per la cessione.

