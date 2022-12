Umbria, pensione minima a 600 euro per 35 mila over 75

23 dicembre 2022 a

Sono poco più di 35 mila (35.286 secondo gli ultimi dati dell’osservatorio Inps) i pensionati over 75 con una pensione minima media di 511 euro che dal prossimo gennaio vedranno l’importo arrivare a 600 euro. E’ stato infatti approvato l’emendamento del governo alla manovra che porta dall’1,5% al 6,4% - esclusivamente per questa fascia di età - l’incremento previsto nel testo varato dal Consiglio dei ministri. Questo aumento va sommato all’adeguamento all’inflazione, già fissato al 7,3% per il 2023, che per le minime Inps è pieno. Nel 2024, come previsto nel testo base, resta del 2,4% l’incremento delle pensioni minime per tutte le soglie anagrafiche.

“Il trattamento minimo riguarda tutte le pensioni calcolate con la quota contributiva precedente la legge Dini - evidenzia Roberto Panico, coordinatore regionale Inca Cgil - Questo significa che il provvedimento lascia fuori una larga parte di pensionati che comunque percepiscono cifre molto basse. A nostro parere si tratta di una misura a spot che manca di prospettiva. Si parla di un provvedimento valido sino alla fine del 2023. E poi?”.

Critico con la manovra di governo Fabrizio Fratini, al vertice dell’Istituto di ricerca (Ires) della Cgil dell’Umbria: “Ci sembra che la scelta - dice - sia quella di colpire il mondo del lavoro e i pensionati sia in termini di tassazione che in termini di danni che la flax tax produrrà sulla tenuta del welfare state”. Fratini ricorda che i pensionati umbri sono tra quelli che percepiscono gli importi più bassi d'Italia.

Sono 76.304 coloro che ricevono un assegno inferiore ai mille euro al mese, 31.203 di questi assegni sono relativi a pensioni di vecchiaia e anzianità. Prendendo in esame i più aggiornati dati Inps, relativi al terzo trimestre di quest’anno, l’ente eroga in Umbria 328.644 assegni riferiti a dipendenti privati per un importo medio mensile di 839,02 euro. Sono 51.758 le pensioni erogate a dipendenti pubblici per un importo medio di 2.032 euro. Ovviamente il numero dei pensionati non corrisponde a quello delle pensioni erogate perché una singola persona può usufruire di più trattamenti.

