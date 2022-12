Umbria: Assisi, ladri in azione in cinque abitazioni e in un negozio

Flavia Pagliochini 23 dicembre 2022 a

Un negozio, due appartamenti nel rione San Pietro e un’abitazione a Santa Maria degli Angeli ad Assisi presi di mira dai ladri. Episodi simili segnalati anche a Bastia Umbra. Le feste non rendono più buoni i ladri che si sono scatenati nelle ultime tre settimane. In un negozio che vende anche tabacchi a San Pietro, a notte fonda, i ladri - dopo aver divelto la porta senza far scattare l’allarme - hanno rubato alcuni pacchetti di sigarette e contanti, ad accorgersi del furto uno degli operatori ecologici durante il servizio mattutino, successivamente i titolari dell’attività hanno contattato le forze dell’ordine. Due furti messi a segno ad Assisi nel Rione San Pietro e precisamente in Vicolo Angelini in due appartamenti, nelle ore pomeridiane. I ladri si sono anche intrufolati in un appartamento di Santa Maria degli Angeli, senza però rubare niente, messi in fuga dal ritorno inaspettato dei proprietari di casa.

E’ doppia invece la segnalazione che arriva da Bastia Umbra. Nel tardo pomeriggio di alcuni giorni fa in Via Del Mec, proprio a ridosso della ferrovia, è stato commesso un furto in un appartamento. I ladri, si sono introdotti in casa, arrampicandosi dal balcone e hanno messo tutto a soqquadro rubando (bottino da quantificare). A inizio dicembre i malviventi, invece, erano già entrati in azione in via Firenze: all’ora di cena hanno colpito al terzo piano di una palazzina forzando la finestra. Sotto accusa da parte dei cittadini in quasi tutti i casi è la scarsa illuminazione delle vie che, complici anche i tagli imposti dal caro bollette, fa sì che spesso con il calare della notte molte vie, anche centralissime, siano al buio.

Va detto che sul fronte sicurezza a Santa Maria degli Angeli, a breve, sarà aperto un posto di polizia locale a disposizione dei cittadini e dei turisti. Un ulteriore servizio per dare informazioni e accogliere segnalazioni. “Dopo 20 anni torna nel Palazzo del Capitano del Perdono – spiega il vice sindaco Valter Stoppini che ha la delega alla sicurezza – un punto di riferimento della polizia municipale. Si tratta di una scelta ben precisa dell’amministrazione comunale per essere sempre più vicini alla nostra comunità e presidiare il territorio con i nostri agenti tra i cittadini. Il nuovo servizio potrà rivelarsi molto utile nei periodi di massima affluenza di persone che arrivano per partecipare a eventi religiosi o civili e la posizione, nella piazza centrale di Santa Maria, è strategica per assolvere alla funzione”.

