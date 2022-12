Umbria, presidente Tesei annuncia: da gennaio arriva il bonus mamma

23 dicembre 2022 a

"L’Umbria ha cambiato marcia”: la presidente Donatella Tesei lo ha ripetuto ancora una volta durante la tradizionale conferenza stampa di fine anno della giunta regionale. “Un’inversione di tendenza - ha aggiunto - che deve servire a superare anche l’inverno demografico che ormai da diversi anni ci attanaglia: a gennaio approveremo una misura per le neo mamme. Con i risparmi effettuati sulle spese della presidenza vogliamo erogare un bonus una tantum da 1.200 euro alle famiglie con Isee inferiore ai 30 mila euro e un figlio fino a un anno. Misura - che nelle intenzioni dovrebbe essere finanziata per i prossimi cinque anni - che andrà a sommarsi al bonus bebè e ai vari sostegni messi in campo per lo sport, lo studio, i campus estivi”. Al vaglio anche un provvedimento di inserimento lavorativo per i neo laureati. “Si tratta di un fondo per facilitare l’ingresso di giovani all’interno delle aziende umbre che decideranno di aderire all’iniziativa”, ha spiegato Tesei.

Nel corso dell’incontro, cui ha preso parte la giunta al completo, la governatrice dell’Umbria, sollecitata dai giornalisti, ha puntualizzato che il rimpasto di giunta si farà. “Le richieste di Fratelli d’Italia sono legittime - ha detto - la decisione verrà presa al più presto e sarò io stessa a renderla pubblica”. Sarà invece un super direttore a vigiliare sulle opere del Pnrr che devono essere realizzate dai Comuni. La nomina dovrebbe avvenire già a gennaio per tentare di chiudere i progetti entro il 2026. “In ballo - ha spiegato la presidente - ci sono 1,7 miliardi di risorse complessive per l’Umbria”. Un punto è stato fatto anche sulla ricostruzione post terremoto: “Possiamo dire che è realmente partita nel 2019 - ha puntualizzato Tesei - Fino a quella data, infatti, erano stati avviati 757 interventi nel Cratere mentre ora siamo a 2.309. Gli interventi conclusi erano stati appena 178 mentre ora siamo intorno ai 1.200. Si tratta di risultati importanti per i quali voglio ringraziare il direttore Stefano Proietti Nodessi e la sua struttura”. La presidente ha parlato di risultati importanti raggiunti nel corso dell’anno.

Umbria da primato per l'export

“L’inversione di tendenza - ha detto - ed è certificata dai dati di enti come Svimez e Prometeia e da misurazioni che indicano come l’Umbria abbia visto un incremento del Pil superiore a quello della media delle altre regioni. Abbiamo numeri di eccellenza per quanto riguarda l’export regionale e il dato della percentuale di disoccupazione più basso nella sua storia. Siamo riusciti a ottenere questi risultati dando attuazione a quanto era scritto nel nostro programma, per fare uscire l’Umbria dal suo storico isolamento. Per fare questo abbiamo puntato su quei volani che potessero dare risultati in tempi più brevi, senza tralasciare la programmazione di lavori di lungo periodo per l’infrastrutturazione su gomma e su ferro”.

