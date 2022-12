Targa di ringraziamento del Comune all'astronauta Andrea Patassa

Rosella Solfaroli 23 dicembre 2022 a

"Sono dodici anni che non vivo a Spoleto, ma qui ho radici profonde e torno dalla mia famiglia e dai miei amici ogni volta che posso”. E lui, Andrea Patassa, il 31enne spoletino pilota dell’Aeronautica militare scelto dall’Esa come astronauta italiano di riserva, questa volta è rientrato nella sua città natale anche per ricevere una targa da parte dell'amministrazione spoletina.

E' spoletino il nuovo astronauta scelto dall'Esa

Come riconoscimento per aver “dato lustro a Spoleto grazie alle tua qualità e ai tuoi risultati”, sono state le parole del presidente del consiglio comunale, Marco Trippetti. Un incontro svoltosi giovedì 22 dicembre a palazzo comunale a cui hanno partecipato anche il vicesindaco Stefano Lisci e gli assessori Luigina Renzi, Letizia Pesci, Agnese Protasi, Danilo Chiodetti e Giovanni Angelini Paroli. Presenti anche il vicepresidente del consiglio comunale Sergio Grifoni e il consigliere Paolo Imbriani.

“Il ringraziamento che rivolgiamo a te arriva con il cuore da parte di tutta la città, perché quello che hai dimostrato, il percorso di vita che hai intrapreso, è un esempio per i più giovani e motivo di orgoglio per tutti noi”, ha aggiunto Trippetti esprimendo la soddisfazione del consiglio comunale e dell’intera comunità spoletina. “E’ importante la tua presenza qui oggi, è il segno che il legame con Spoleto è vivo e forte – ha aggiunto poi il sindaco Andrea Sisti – questo è il luogo dove sei nato e cresciuto e anche se le tue qualità ti hanno portato lontano, anche se hai cercato altrove gli spazi per esprimerti compiutamente, questo legame resta. Sei un ragazzo giovane che ha già raggiunto una parte dei suoi obiettivi: noi siamo orgogliosi di te”. E nel ringraziare il sindaco per il riconoscimento riservatogli, Andrea Patassa ha ammesso “di essere molto emozionato – ha detto - sono dodici anni che non vivo a Spoleto, ma qui ho radici profonde. La qualità della vita e della formazione che ho ricevuto qui ha contribuito in maniera importante alla costruzione del mio futuro. Quello che mi lega a Spoleto non è solo un profondo rapporto di affetto, ma anche un sentimento vero di riconoscenza”. All’incontro hanno partecipato, in rappresentanza del mondo scolastico, i dirigenti scolastici Mario Lucidi e Mauro Pescetelli e l’insegnate del II circolo didattico, Valentina Massi Benedetti.



