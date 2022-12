Umbertide, azienda regala 400 euro ai dipendenti contro il caro vita

23 dicembre 2022 a

Un contributo speciale in occasione del Natale e un aiuto per far fronte al caro-vita. L’azienda Lucy Plast di Umbertide, realtà di riferimento a livello europeo nella lavorazione delle materie plastiche, ha riconosciuto 400 euro a ciascuno dei suoi 88 collaboratori. Un gesto di ringraziamento verso tutte le persone che, con il proprio impegno, concorrono ogni giorno alla crescita e allo sviluppo dell’azienda e al tempo stesso un segnale concreto di vicinanza ai collaboratori e alle loro famiglie, in un momento caratterizzato dal pesante aumento dei prezzi.

“Siamo consapevoli – spiegano Donatello Meniconi e Raffaella Fiorucci, presidente e amministratore delegato di Lucy Plast – dell’impatto che i rincari hanno avuto sulla vita e sulle abitudini delle persone, in un periodo economicamente difficile per tutti. Consideriamo l’azienda una grande famiglia e per questa ragione abbiamo voluto fare la nostra parte, destinando uno speciale contributo a coloro che quotidianamente si dedicano con professionalità e dedizione al lavoro”.

Questa iniziativa natalizia si aggiunge a un più ampio investimento dell’azienda nella formazione dei propri collaboratori: “Continueremo – aggiungono Raffaella Fiorucci e Donatello Meniconi – a favorire la crescita professionale di tutto il personale dell’azienda, poiché riteniamo che anche il rafforzamento delle competenze sia un segno di attenzione e interesse alle persone”.

Lucy Plast, fondata a Pietralunga nel 1977 da Sandro Fiorucci, Oliviero Meniconi e Bruno Duranti che ebbero l’intuizione di riciclare polipropilene, nei suoi 45 anni di attività si è sempre distinta per spirito di squadra oltre che per capacità di innovazione e rispetto per l’ambiente. Fortemente radicata nel territorio, Lucy Plast si occupa di raccolta, riciclo, rigenerazione di materie plastiche e di stampaggio ad iniezione, utilizzando scarti industriali e/o post consumo.

Lucy Plast è impegnata in una costante evoluzione di processi, sistemi, impianti e tecnologie per monitorare il miglioramento dell’efficienza nello svolgimento delle attività lavorative, unita alla riduzione di sprechi e consumi, oltre ad aver vinto numerosi premi e ottenuto importanti certificazioni come “Plastica Seconda Vita”, depositato importanti brevetti industriali per prodotti per il packaging.

