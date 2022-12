Terni: incendio nella notte in un'abitazione in centro, evacuato il palazzo

22 dicembre 2022 a

Paura nella notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 dicembre 2022 nel pieno centro di Terni per un incendio che ha interessato un'abitazione, costringendo all'intervento fulmineo i vigili del fuoco per evitare che le conseguenze potessero essere gravi anche per le persone.

E' successo in via dell'Ospedale e i vigili del fuoco sono intervenuti con quattro mezzi per le operazioni di spegnimento del rogo che ha interessato un appartamento sviluppato su due piani riportando ingenti danni nonché gli infissi e una struttura portante in legno del piano sovrastante.

"Si è reso necessario evacuare l'intero stabile per procedere alle verifiche strutturali - si legge in una nota - effettuate dal funzionario dei vigili del fuoco intervenuto sul posto",

Solo dopo un accurato controllo, il funzionario ha permesso agli occupanti degli altri appartamenti di rientrare, mentre è stato interdetto l'accesso all'appartamento interessato e a quello superiore.

