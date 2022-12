Umbria, per gli acquisti di Natale bruciati in truffe online 79 mila euro

Francesca Marruco 22 dicembre 2022 a

a

a

Acquisti dell’ultimo minuti fatti online per risparmiare. O per evitare lunghe file alle casse dei negozi. Ma dietro molti annunci si nascondono truffatori patentati che spesso si mascherano bene e sfuggono anche agli acquirenti meno sprovveduti. E tendono trappole, a tanti zeri, a clienti che poi si trovano con un pugno di mosche. La polizia Postale dell’Umbria, diretta dal vice questore aggiunto Michela Sambuchi, ha registrato quest’anno un incremento del 145 per cento nella nostra regione degli importi versati a finti venditori rispetto al 2021. In particolare, se lo scorso anno nel periodo pre-natalizio l’ammontare delle truffe era stato di 33 mila euro, quest’anno dal mese di novembre a oggi la cifra è lievitata fino a 79 mila euro. Una cifra non secondaria fatta di tante più o meno grandi denunce di utenti che hanno pagato importi per beni mai ricevuti o hanno incautamente fornito dati bancari ai truffatori di cui sopra che sanno bene come svuotare conti correnti. Le denunce per truffa invece, nello stesso periodo preso in esame nei due anni sono aumentate da 27 a 31.

Truffa del cellulare, i carabinieri scoprono l'autore della falsa vendita. E scatta la denuncia



Nei primi undici mesi di quest’anno, infatti, la Polizia Postale ha trattato più di 14.000 casi di truffe online di cui oltre il 60% è costituito, come tipologia, proprio dalle truffe in commercio elettronico, per l’acquisto di beni e servizi immobiliari legati all’affitto di case vacanze fantasma. Solo in questi ambiti criminali sono stati sottratti quasi 9 milioni di euro, per i quali sono state denunciate più di 2.500 persone. Il numero delle segnalazioni e denunce ricevute, sommato a quelle delle persone arrestate e denunciate, ha richiamato l’attenzione della Polizia Postale che ha potenziato ogni utile strumento per indirizzare l’utenza a un uso appropriato della Rete e degli strumenti di pagamento online e contrastare, allo stesso tempo, le truffe messe in atto su internet, anche attraverso la chiusura degli spazi virtuali. Alcune ricerche confermano infatti che il modello dell'acquisto di impulso legato a offerte speciali, ad esempio stock limitati o con prezzi scontati, si è talmente diffuso che anche i truffatori seriali riescono a inserirsi con false vendite. Per tutti questi motivi, dall’esperienza acquisita nella tutela dai rischi di truffe online, la polizia Postale mette a disposizione una serie di informazioni per garantire la sicurezza in rete.

Truffe online: si finge operatore del servizio clienti di una banca per far trasferire denaro. Denunciato dai Carabinieri



Tra i principali consigli la Postale segnala di utilizzare software e browser completi e aggiornati. Dare la preferenza a siti certificati o ufficiali. In rete è possibile trovare ottime occasioni ma quando un’offerta si presenta troppo conveniente rispetto all’effettivo prezzo di mercato è meglio verificare le recensioni pubblicate da altri utenti. Un sito deve avere gli stessi riferimenti di un vero negozio, prima di completare l’acquisto verificare che sul sito siano presenti riferimenti quali un numero di partiva Iva, un numero di telefono fisso, un indirizzo fisico e ulteriori dati per contattare l’azienda. Se si sceglie di acquistare da grandi negozi online, il consiglio è quello di utilizzare le App ufficiali dei relativi negozi. Al momento di concludere l’acquisto, la presenza del lucchetto chiuso in fondo alla pagina o di https nella barra degli indirizzi sono ulteriori conferme sulla riservatezza nella trasmissione dei dati inseriti nel sito e della presenza di un protocollo di tutela dell’utente, ovvero i dati sono criptati e non condivisi. Non cadere nella rete di quei truffatori che attraverso mail o sms contraffatti, richiedono di cliccare su un link al fine di raggiungere una pagina web trappola e sfruttando meccanismi psicologici come l’urgenza o l’ottenimento di un vantaggio personale.

Truffe dei regali di Natale: ecco come evitare la fregatura

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.