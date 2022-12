Perugia, allarme dei residenti: "Il piromane è ancora a piede libero, siamo molto preoccupati"

Fra. Mar. 22 dicembre 2022 a

Nei palazzi in cui sono stati manomessi i quadri elettrici dell’ascensore per qualche notte hanno fatto le ronde i residenti. Poi hanno assunto dei vigilantes, per scongiurare il rischio di nuovi danneggiamenti e nuove manomissioni. Al momento la polizia di Perugia sospetta che a manomettere gli ascensori sia stato lo stesso uomo che è stato denunciato per altri due episodi in cui sono stati presi di mira altrettanti palazzi, sempre in quella zona. Uno in via Tilli e l’altro in via Briganti.

Nel primo caso un interno piano allagato e nel secondo un incendio appiccato dolosamente. Episodi per cui la mobile ha denunciato per danneggiamento e incendio un 47enne perugino. “Noi - dicono alcuni residenti della zona - siamo preoccupati perché quell’uomo è ancora a piede libero. Libero di entrare nei palazzi e magari fare qualche altro gesto che potrebbe metterci tutti in pericolo. Sappiamo che è stato denunciato, è stato anche visto sul luogo dei fatti accaduti in via Guerra ma ci chiediamo perché non venga adottata una qualche misura per evitare che si verifichino altre situazioni potenzialmente pericolose”.

Secondo quanto raccontano i residenti “questa persona va anche a suonare casa per casa chiedendo contanti, e se un giorno per qualunque motivo decide di ‘vendicarsi’? Siamo veramente preoccupati”. Al vaglio della polizia, oltre agli episodi di via Guerra anche quelli del centro storico: quattro incendi in 4 palazzi nel giro di tre settimane.

