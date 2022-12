Ex Novelli, i dipendenti sospendono lo sciopero

Chiara Fabrizi 22 dicembre 2022 a

a

a

Sono tornati al lavoro nella mattinata di giovedì 22 dicembre 2022 gli operai del ramo uova della ex Novelli di Spoleto che, dopo sei giorni, hanno sospeso (ma non revocato) lo sciopero a oltranza proclamato per ottenere il pagamento degli stipendi arretrati.

Senza stipendio da mesi, sciopero a oltranza dei lavoratori

Lo stop della protesta è stato deciso dopo che l’avvocato Fabrizio Pavarotti, che rappresenta le curatele, ha comunicato formalmente alle organizzazioni sindacali impegnate nella vertenza la bozza di un accordo per il finanziamento ponte che l’aggiudicatario del ramo uova della ex Novelli, ovvero la Tartufi e Funghi di Gianluca Fondacci, si è impegnato a garantire alle curatele dei fallimenti Alimentitaliani e Gruppo Novelli e al liquidatore di Fattorie Novelli per far fronte sia al pagamento delle spettanze dei lavoratori che di altre spese da onorare per garantire la continuità produttiva.

Ex Novelli, lavoratori minacciano lo sciopero

Lo stesso Pavarotti ha poi indicato al massimo l’orizzonte del 27 dicembre per arrivare alla firma dell’accordo, che poi dovrà essere vagliato dal comitato dei creditori di entrambi i fallimenti e dai due giudici delegati, ovvero quello di Castrovillari e l’altro di Terni. Il finanziamento ponte, che dovrebbe valere tra 300 e 500 mila euro, porterà con sé il versamento degli arretrati ai lavoratori, con Pavarotti che si è impegnato a saldare tutte le spettanze: vale a dire metà della mensilità di ottobre, novembre, tredicesima e F24. Ma ci vorranno almeno altri 15 giorni prima che i dipendenti della ex Novelli possano incassare gli stipendi, peraltro già alleggeriti dal ricorso alla cassa integrazione straordinaria. Pavarotti ha stimato nella comunicazione ai sindacati il termine del 4 gennaio per ripianare gli arretrati verso i dipendenti, ma l’impegno assunto formalmente da tutte le parti è stato giudicato sufficiente dagli operai del ramo uova per far ripartire la produzione dopo sei giorni di sciopero e in una fase di mercato caratterizzata da un’elevata domanda. Se davvero nei primi giorni del nuovo anno gli operai otterranno tutti gli arretrati, le parti dell’operazione potranno concentrarsi sulla scadenza del 19 gennaio, ovvero il termine ultimo per arrivare all’aggiudicazione definitiva, che passa per il pagamento del saldo del prezzo di asta, vale a dire 5 milioni di euro, oltre i 500 mila euro già versati.

Ex Novelli, metà dei lavoratori rischia il posto

A quel punto gli asset del ramo uova verrebbero trasferiti alla Tartufi e Funghi di Fondacci, con la quadratura della compravendita della ex Novelli che porterebbe con sé il disvelamento della compagine societaria che finanzia l’operazione, finora mai rivelata “per motivi di riservatezza”.

Imprenditore eugubino acquista ex Novelli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.