Castiglione del Lago, si spaccia per addetto della Lottomatica e si fa versare oltre 16 mila euro

Si spaccia per addetto della Lottomatica e riesce a farsi accreditare 16 mila euro sulla Postepay. I carabinieri della stazione di Castiglione del Lago, a conclusione degli accertamenti scaturiti dalla denuncia presentata nei mesi scorsi dalla titolare di una attività commerciale, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Perugia un giovane ritenuto responsabile del reato di truffa: simulando il malfunzionamento di una postazione Lottomatica, un uomo, spacciatosi per operatore della società, aveva contattato l’esercente, inducendola a effettuare sedici diverse ricariche su carte Postepay a lui riconducibili, al fine di verificare e ripristinare il corretto funzionamento dell’apparecchio. Il denunciato avrebbe poi prelevato il denaro, pari a 16.600 euro, nei diversi sportelli automatici e non delle Poste, in altra regione.

Il raggiro si sarebbe dunque concretizzato al telefono e il responsabile – abilmente presentatosi come operatore incaricato della Lottomatica – sarebbe riuscito a persuadere la titolare della tabaccheria a effettuare le ricariche su carte Postepay al fine di verificare e ripristinare l’apparecchio, il quale al contrario era perfettamente funzionate.

Le indagini si sono sviluppate mediante l’analisi delle carte PostePay, risalendo non solo all’intestatario ma anche a chi materialmente avrebbe effettuato i prelievi del denaro presso gli sportelli delle poste.

