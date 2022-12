Amelia. Inseguimento dei carabinieri ad auto in fuga: bloccato ubriaco alla guida senza patente

21 dicembre 2022 a

I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Amelia gli hanno intimato l’alt in strada Settevalli, nel territorio comunale di Montecastrilli, in provincia di Terni.

Lui dapprima ha fatto credere che stesse rallentando, come per voler accostare poi, invece non solo non si è fermato ma anzi ha pigiato sull’acceleratore e ha provato a seminarli.

Ne è così nato un inseguimento che ha visto i militari riuscire a bloccare il fuggitivo un paio di chilometri più avanti. Si tratta di un uomo di 38 anni, residente a Montecastrilli, che è subito parso ai tutori dell’ordine visibilmente sotto l’effetto di alcol. Alla richiesta di sottoporsi alletilometro, però, il 38enne ha reagito in malo modo, rispondendo che non voleva fare l’esame ed anzi rifiutandosi addirittura di fornire le proprie generalità.

A quel punto i carabinieri lo hanno accompagnato nei loro uffici per verificare la sua posizione e svolgere ulteriori accertamenti. Ne è venuto fuori che nei confronti dell’uomo la prefettura di Ancona aveva emesso un provvedimento di revoca della patente, motivo per cui gli sono state contestate, come violazioni al codice della strada, l’inottemperanza all’alt di funzionari o agenti e la circolazione con patente di guida revocata, mentre è scattata la denuncia per il rifiuto di fornire le proprie generalità.

Sempre nell’ambito degli stessi servizi di controllo del territorio, un 39enne residente ad Amelia è stato fermato in strada Tre Ponti, a Narni. I carabinieri hanno subito notato che tradiva un certo nervosismo e lo hanno incalzato di domande fino a quando, spontaneamente, ha tirato fuori dalla tasca della sostanza stupefacente in due involucri: circa 15 grammi di hashish e poco meno di un grammo di eroina. La droga è stata sequestrata.

Infine un 35enne romeno, residente ad Amelia, è stato controllato durante la notte in via Posterola alla guida di un autocarro di proprietà di una società di Lugnano in Teverina. Dopo essere risultato positivo all’accertamento preliminare con “alcoblow”, anche lui si è rifiutato di sottoporsi all’etilometro. Di conseguenza gli è stata ritirata la patente, mentre il veicolo è stato affidato all’amministratore della società proprietaria del mezzo stesso.

