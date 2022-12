Perugia, denunciato il terrore dei condomini per incendio e allagamenti: è un 47enne

Fra. Mar. 21 dicembre 2022 a

Il terrore dei condomini ha un nome. E un cognome. E adesso pure una denuncia che, con altissima probabilità, preclude ad altre. La polizia della questura di Perugia ha identificato un uomo responsabile - per il momento di aver allagato un intero piano di un palazzo e di aver appiccato un incendio in un altro stabile. L’uomo, un 47enne italiano già noto alle forze dell’ordine, è stato identificato e denunciato dalla polizia della questura di Perugia dopo che in città si sono verificati diversi e preoccupanti episodi.

Otto in tutto: un allagamento e sette incendi. Il primo avvenuto a settembre in un palazzo di via Tilli: l’uomo apre un bocchettone e allaga l’intero piano terra. Poi un incendio in un palazzo di via Briganti. Per entrambi la polizia - gli accertamenti sono stati svolti dalla squadra volante e dalla squadra mobile - individua il 47enne come responsabile e lo denuncia. Le accuse che gli vengono contestate sono danneggiamento aggravato e incendio doloso. E molto probabilmente non saranno le uniche: per gli agenti infatti ci sono dei tratti comuni anche con episodi accaduti nelle ultime settimane, che hanno destato particolare allarme sociale e apprensione in città vista a questo punto la presenza di un uomo che si diverte a entrare nei condomini e allagare piani, manomettere quadri elettrici dell’ascensore e appiccare incendi, più o meno gravi.

L’ultimo è quello di lunedì mattina: in fiamme della legna nello scantinato di un palazzo in zona universitaria. Il giorno prima era stata la volta di via Caporali: incendio nell’androne di un palazzo. Così come era accaduto anche nelle due precedenti domeniche in altrettanti stabili in via Baglioni, in pieno centro. La prima era stato il palazzo del Tar. La scorsa settimana poi c’erano stati due incendi in via Guerra in due palazzi che fanno parte di uno stesso complesso residenziale. In quel caso era stato manomesso il quadro dell’ascensore. Per tutti gli ultimi episodi la ’paternità’ non è stata del tutto accertata ma si pensa che possano essere sempre opera dello stesso uomo, indicato, tra gli altri, da alcuni residenti di via Guerra come il responsabile della manomissione - a notte fonda quindi con potenziale grosso pericolo per i cittadini - dei quadri degli ascensori.

